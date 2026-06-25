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Juicio por la muerte de Maradona: el fuerte testimonio de una enfermera que complica a los acusados

Tamara Mansilla aseguró ante el tribunal que en la casa "no había caja de emergencia ni desfibrilador, ni un teléfono". También declaró Aldo Zenteno, otro de los enfermeros, y coincidió en la falta de equipos médicos.

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Juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo)

Juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo)

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este jueves dos testimonios que volvieron a poner el foco sobre las condiciones en las que el ex futbolista atravesó su internación domiciliaria. Tamara Mansilla, una de las enfermeras que lo asistió durante sus últimos días de vida, afirmó ante el tribunal que la vivienda no contaba con los elementos básicos para responder ante una emergencia médica.

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"No me sentí cómoda con el lugar porque faltaban cosas para atenderlo", declaró la profesional, quien realizó una guardia el 12 de noviembre de 2020, apenas dos semanas antes del fallecimiento del Diez.

Durante su declaración, Mansilla describió un escenario que consideró impropio para un paciente que acababa de ser sometido a una cirugía por un hematoma subdural. "Ante una urgencia no había caja de emergencia, ni desfibrilador, ni siquiera un teléfono para poder llamar. No estaba muy clara toda la logística", sostuvo.

A la enfermera también llamó la atención sobre la forma en que estaban registradas las indicaciones médicas. Según explicó, la lista de medicamentos permanecía pegada en la puerta de la heladera en una hoja sin firma ni sello profesional, una situación que calificó como "inusual para un tratamiento de esa complejidad".

Así era la habitación donde murió Diego Maradona. (Foto: archivo)

Así era la habitación donde murió Diego Maradona. (Foto: archivo)

Consultada sobre qué debía hacerse si un paciente rechazaba ser atendido, la enfermera, con dos décadas de experiencia profesional, respondió de manera contundente. "Hay que abordarlo de todas formas. Por la fuerza no, pero si no se deja atender y corre riesgo su vida, hay que judicializarlo. Como enfermera tengo la obligación de avisar".

Otro enfermero afirmó que no había equipamiento médico

También declaró este jueves Aldo Zenteno, otro de los enfermeros que asistió a Maradona durante la internación domiciliaria. El profesional aseguró que durante las cuatro guardias que realizó nunca tuvo inconvenientes para controlar al paciente, aunque coincidió con Mansilla en un punto central. "No había ningún elemento médico", afirmó.

Y agregó que, en su criterio, la vivienda debía contar con mayores recursos para afrontar cualquier complicación. "Tenía que haber indicaciones médicas firmadas por un profesional y una ambulancia en la puerta para la atención de urgencia", declaró.

Zenteno también se refirió a las instrucciones que recibió apenas comenzó a trabajar en la casa donde permanecía Maradona. Según contó, tanto un sobrino del exfutbolista como integrantes de la custodia les pidieron mantenerse alejados del paciente. "Nos dijeron que nos quedáramos en el living o afuera. Que tratáramos de no molestarlo y de dejarlo tranquilo", recordó.

El enfermero sostuvo que, durante la mayor parte del tiempo, observó a Maradona en buen estado, aunque señaló que el 23 de noviembre, apenas dos días antes de su muerte, lo vio "un poquito hinchado".

La enfermera declaró que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov estaban a cargo del tratamiento de Maradona.

La enfermera declaró que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov estaban a cargo del tratamiento de Maradona.

Los acusados en el juicio por la muerte de Maradona

Tanto Mansilla como Zenteno dejaron de formar parte del equipo cuando se modificó el sistema de guardias para reducir la cantidad de enfermeros. Desde entonces, la atención quedó únicamente a cargo de Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, ambos imputados en la causa.

En el debate oral también son juzgados:

  • Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona.
  • Agustina Cosachov, psiquiatra.
  • Mariano Perroni, coordinador de enfermeros.
  • Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.
  • Pedro Di Spagna, médico clínico.
  • Carlos Díaz, psicólogo.
  • Ricardo Almirón, enfermero.

Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, mientras que Dahiana Madrid será juzgada en un proceso separado cuya fecha de inicio todavía no fue fijada.

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