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El homenaje de la AFA por los 32 años del último gol de Diego Maradona con la selección argentina: la obra maestra ante Grecia

El 21 de junio de 1994, el capitán argentino convirtió en el Mundial de Estados Unidos el último tanto de su carrera con la camiseta albiceleste. La imagen de su festejo frente a la cámara quedó grabada para siempre.

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El homenaje de la AFA por los 32 años del último gol de Diego Maradona con la selección argentina: la obra maestra ante Grecia

El homenaje de la AFA por los 32 años del último gol de Diego Maradona con la selección argentina: la obra maestra ante Grecia

El 21 de junio de 1994, Diego Armando Maradona escribió el último capítulo goleador de su historia con la Selección argentina. Fue en el debut del equipo de Alfio Basile en el Mundial de Estados Unidos, cuando la Albiceleste goleó 4-0 a Grecia y el Diez selló una obra colectiva memorable con un zurdazo inolvidable que, con el paso del tiempo, adquirió un valor todavía más especial.

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 La causa que involucra a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino podría cerrarse sin consecuencias penales. (Foto: archivo).

A 32 años de aquella conquista, la AFA recordó el momento con una publicación en las redes sociales de la Selección: "Reconocimiento: un día como hoy, pero de 1994, Diego Maradona le marcó a Grecia su último gol con la camiseta de la selección argentina".

La jugada que terminó en una obra maestra

Aquella tarde en el Foxboro Stadium de Massachusetts, con más de 54 mil espectadores en las tribunas, Argentina ya ganaba con dos goles de Gabriel Batistuta cuando llegó una de las jugadas más emblemáticas de la carrera del capitán.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Fernando Redondo inició una secuencia de toques junto con Abel Balbo, Claudio Caniggia y el propio Maradona. El Diez recibió la devolución y sacó un potente zurdazo que se clavó en un ángulo del arco griego.

La conquista desató uno de los festejos más recordados de la historia de los Mundiales: Maradona corrió hacia una de las cámaras de televisión y gritó desaforadamente con los ojos desorbitados, una imagen que se transformó en una postal eterna del fútbol argentino.

El regreso de Diego y una última ilusión

El Mundial de Estados Unidos representaba una nueva oportunidad para Maradona después de años turbulentos. Atrás habían quedado la suspensión por doping, la salida de Napoli, su paso por Sevilla y Newell's y el repechaje frente a Australia que le permitió regresar a la Selección.

La preparación se realizó en La Pampa, bajo la supervisión del preparador físico Fernando Signorini, en un intento por recuperar al mejor Diego para una última aventura mundialista.

Su regreso incluso sorprendió a quienes compartieron cancha con él. El alemán Bernd Schuster, ex compañero en Barcelona, llegó a decir en aquel entonces:

"Si Diego fuera alemán, no jugaría este Mundial. Solo alguien con la mentalidad de un argentino y la genialidad de Maradona es capaz de intentar esta locura a su edad, después de tantas batallas".

Un gol que terminó siendo una despedida

Lo que parecía el inicio de una nueva resurrección futbolística terminó convirtiéndose en una despedida inesperada.

Después del partido frente a Nigeria, Maradona dio positivo en un control antidopaje por pseudoefedrina y quedó excluido del resto del certamen. De esa manera, el gol ante Grecia se transformó en el último tanto de su carrera con la Selección argentina y también en su despedida definitiva de los Mundiales.

Del viejo Foxboro al Mundial 2026

El encuentro se disputó en el antiguo Foxboro Stadium, ubicado a unos 40 kilómetros de Boston. El estadio fue demolido en 2001 y en su lugar se levantó el actual Gillette Stadium, una de las sedes elegidas para albergar partidos del Mundial 2026.

Tres décadas después, aquella definición al ángulo y el grito desaforado de Diego frente a la cámara siguen siendo una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol argentino y el recuerdo imborrable del último gol de Maradona con la camiseta que más amó.

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