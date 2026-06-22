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El récord Guinness que puede alcanzar Messi, a 40 años del mítico "gol a los ingleses" de Maradona

Se cumplen 40 años del histórico partido entre la Argentina e Inglaterra del Mundial 86. La tarde de los dos goles "históricos" de Diego. La "mano de Dios" y el "mejor gol de los mundiales". Messi, en este día, puede batir un récord del fútbol mundial.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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A 40 años de loAs goles de Diego a los ingleses y una oportunidad histórica para Leo Messi. (Foto: A24.com)

A 40 años de loAs goles de Diego a los ingleses y una oportunidad histórica para Leo Messi. (Foto: A24.com)

Hay fechas imborrables para los argentinos futboleros. Eternas. Este 22 de junio es una de ellas. Es el día en que Diego Maradona la "descosió" contra los ingleses. Con dos golazos que quedaron en la historia. El primero, la "mano de Dios". Y sólo hubo que esperar cinco minutos para ver una obra de arte: el mejor gol en la historia de los mundiales. Maradona arrancó atrás del medio campo, eludió a 5 jugadores y marcó el segundo gol en la victoria por 2 a 1.

Leé también Inauguraron en Argentina la estatua más grande del mundo dedicada a Lionel Messi
Lionel Messi ya tiene su estatua en el sur de la Argentina (Foto: archivo).

Se cumplen 40 años de esa fecha y Leo Messi, el capitán argentino tiene la oportunidad de seguir haciendo historia para los argentinos en este día: si anota un gol, pasará a ser el máximo goleador en la historia de los mundiales. Dejará atrás al alemán Miroslav Klose. No habrá otro goleador como él.

El partido comenzará a las 14 (hora argentina) en el estadio de la ciudad de Dallas. El rival será Austria, un equipo con el que la Argentina jugó sólo dos veces. Una victoria en Viena por 5 a 1 (en 1980, con un Diego Maradona brillante) y un empate en 1990 (1 a 1, también en Viena).

Además, para la Scaloneta, el partido es clave. Si gana, se asegurará el primer lugar del grupo "J" y esperará por el segundo del grupo "H", en el que puede pasar cualquier cosa con España, Uruguay , Arabia Saudí y Cabo Verde.

Un día imborrable para el fútbol argentino

El 22 de junio de 1986, el estadio Azteca ( también una de las sedes de este mundial) asistió a una jornada histórica para el fútbol. Diego Armando Maradona, la estrella argentina tuvo un partido magnífico contra Inglaterra. Llevó a su equipo a la victoria, le dio el paso a semifinales y marcó dos goles "eternos".

El La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra el 22 de junio de 1986 . A solo 4 años de la guerra de Malvinas, un contenido adicional . extrafutbolístico - para ese enfrentamiento. Los dos goles más famosos de Diego Armando Maradona se dieron separados por solo 5 minutos: "La mano de Dios" y "El gol del siglo".

  • La "Mano de Dios" (Minuto 51'): Tras un despeje fallido del defensor inglés Steve Hodge, Maradona saltó junto a Peter Shilton y anotó el primer gol impactando el balón con su puño izquierdo. Ante las protestas de los jugadores ingleses, el árbitro tunecino Ali Bin Nasser validó el tanto.
  • El "Gol del Siglo" (Minuto 55'): Cuatro minutos después, Maradona recibió el balón en la mitad de la cancha de Héctor Enrique. Eludió a cinco jugadores ingleses (Hoddle, Reid, Butcher, Fenwick y el arquero Shilton) antes de definir con la zurda para marcar el 2-0. El descuento de Gay Lineker nos asustó, pero finalmente, quedó en una anécdota mínima ante el tamaño colosal de la obra de D10S.

Cuarenta años más tarde, por otras razones, Leo Messi tiene una gran oportunidad para seguir demostrando su calidad y rompiendo récords.

21 años de magia. El primer gol de Messi en la selección en el mundial 2006. Y el último, frente a Argelia con el que pasó a ser el mayor goleador de los mundiales junto al alemán Klose. (foto: A24./Reuters)

21 años de magia. El primer gol de Messi en la selección en el mundial 2006. Y el último, frente a Argelia con el que pasó a ser el mayor goleador de los mundiales junto al alemán Klose. (foto: A24./Reuters)

Messi, ante la chance de quebrar otro récord en los Mundiales

El "10" y capitán de la Scaloneta va con el equipo para intentar retener la copa y sumar la cuarta estrella a la selección. Pero también acumula y destroza récords. Con el hat-trick ante Argelia (tres goles en un partido) llegó a la cima de los goleadores en los mundiales, desde 1930 hasta hoy.

Los 16 goles de Messi en los mundiales. (Foto: A24.com)

Los 16 goles de Messi en los mundiales. (Foto: A24.com)

Hace 21 años que juega mundiales con la selección nacional. Son seis consecutivos, otro récord. El El primer gol de Lionel Messi en los Mundiales fue contra Serbia y Montenegro, el 16 de junio de 2006, durante la fase de grupos del Mundial de Alemania. El astro argentino, que en aquel entonces tenía 18 años, ingresó como suplente en el minuto 75 y anotó el sexto tanto en la goleada de la Selección Argentina por 6 a 0.

Si Messi hace un gol, pasará a ser el mayor goleador de los mundiales, en solitario. (Foto: A24.com)

Si Messi hace un gol, pasará a ser el mayor goleador de los mundiales, en solitario. (Foto: A24.com)

El pasado 16 de junio, en Kansas City, marcó los tres goles del 3-o sobre Argelia. Con el último, alcanzó al alemán Miroslav Klose con 16 tantos. Es la máxima cantidad de goles anotada por un jugador en los mundiales. Es decir, si hoy convierte un gol, Leo Messi quedará como el mayor goleador en la historia de la Copa del mundo. Solo, sin compañía.

Todo es posible, sobre todo, para Leo Messi.

Roberto Adrián Maidana
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