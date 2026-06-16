Juicio por la muerte de Maradona: declararon tres imputados y dieron un dato clave sobre la salud de Diego

Imputados Maradona Pedro Di Spagna, Mariano Perroni y Agustina Cosachov, los imputados que declararon en la 19° audiencia. (Foto: achivo)

Durante su declaración, Perroni sostuvo que nunca ingresó a la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, donde Maradona cumplía la internación domiciliaria, y explicó que su función consistía únicamente en recibir los reportes de los enfermeros y transmitirlos a la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini.

El imputado afirmó que Diego presentaba cuadros de taquicardia desde el 19 de noviembre de 2020, seis días antes de su muerte, y que esa situación figuraba en los informes médicos. Según explicó, los registros eran comunicados regularmente y nadie tomó medidas específicas frente a esos síntomas.

Según declaró, Ricardo Almirón era quien realizaba los controles de signos vitales, mientras que Gisela Madrid no lo hacía porque Maradona se negaba a ser atendido por ella. Asimismo, explicó que el exfutbolista solía alterarse ante la presencia de personal sanitario, lo que en ocasiones podía provocar alteraciones en la frecuencia cardíaca.

La polémica por las planillas médicas

Otro de los puntos centrales de la declaración fue la acusación sobre una supuesta manipulación de las planillas médicas elaboradas tras la muerte de Maradona. Perroni rechazó categóricamente haber modificado documentos o completado informes haciéndose pasar por otros profesionales.

En particular, negó haber intervenido en la planilla confeccionada por Gisela Madrid durante la guardia en la que falleció el ex capitán de la Selección argentina. “Yo le pedí a ella que completara la planilla. Después de declarar en fiscalía la acompañé a buscar sus pertenencias, pero ella fue quien la completó”, afirmó.

juicio maradona Las hijas de Maradona y Verónica Ojeda durante una de las audiencias en San Isidro. (Foto: archivo)

El pedido para que declare Gisela Madrid

Tras finalizar el testimonio de Perroni, las defensas solicitaron formalmente que Gisela Madrid sea convocada como testigo durante este juicio. La enfermera continúa imputada en la causa, pero será juzgada más adelante en un proceso separado mediante jurado popular.

En este marco, se sumó la declaración del médico clínico Pedro Di Spagna, quien habló por primera vez ante los jueces. El profesional sostuvo que intentó visitar nuevamente a Maradona durante la internación domiciliaria, pero que la posibilidad le fue negada.

Según relató, el 18 de noviembre acudió junto a un nutricionista para realizar una evaluación médica y no pudieron concretarla. Al día siguiente intentó regresar, pero recibió un mensaje que le indicaba que no debía hacerlo.

“Quería dejar constancia legal de que yo quería volver a verlo y me lo estaban negando”, declaró. Di Spagna explicó que actuaba únicamente como médico interconsultor y que respetó las decisiones adoptadas por quienes consideraba los responsables directos del tratamiento.

diego maradona Diego Maradona. (Foto: archivo)

Durante su exposición, Di Spagna también hizo referencia al rol de las hijas de Maradona durante aquellos días. “Yo vi dos hijas con amor por su padre”, expresó al recordar a Gianinna y Jana intentando convencer a Diego para que aceptara la atención médica.

Agustina Cosachov también declaró ante el tribunal

La psiquiatra Agustina Cosachov también declaró ante el tribunal y volvió a poner el foco en las diferencias que existieron durante la organización de la internación domiciliaria.

Cosachov mostró intercambios de mensajes con Nancy Forlini en los que ambas reconocían discrepancias entre el acta firmada al momento de la externación.