Se conocieron fotos inéditas de Ernestina Pais, en medio de dolor tras su muerte: "Gracias por...".

¿Qué dijo Malena Guinzburg sobre el video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg?

A días de la muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, en un trágico accidente en San Isidro, comenzó a circular en las redes un emotivo video creado con inteligencia artificial que recrea un encuentro entre la actriz y Jorge Guinzburg, fallecido en 2008. La pieza recupera el clásico escenario de Mañanas Informales (El Trece), el programa que compartieron durante años, y muestra un diálogo ficticio entre ambos que se viralizó rápidamente y generó respeto y emoción entre los usuarios.

Consultada al respecto en LAM (América TV), Malena Guinzburg, hija de Jorge, reconoció que le costó mucho ver el material pese a que fue creado con buena intención. "Me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome 'mirá qué hermoso'. Supongo que lo hicieron con la mejor", señaló la comediante, y admitió que la impresionó ver a su padre haciendo algo que en realidad nunca hizo.

Más allá de la emoción que generó en muchos usuarios, Malena fue clara respecto de su postura personal sobre este tipo de tecnología: expresó dudas sobre la posibilidad de recrear con IA a personas que ya fallecieron, calificando la experiencia como algo muy personal y remarcando que, más allá de los elogios que recibió el video, a ella le generó una fuerte impresión.