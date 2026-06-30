La fuerte acusación del papá de Loan Peña hacia un familiar directo en el juicio: "Yo la escuché..."

Durante su intervención, José Peña no pudo ocultar la emoción. Sus palabras reflejaron el dolor acumulado de una familia que atraviesa una situación marcada por la ausencia y la falta de certezas. “Loan es mi vida, mi amor, es todo”, expresó, dejando en evidencia la dimensión personal detrás de una investigación que conmocionó al país.

El padre también habló sobre la angustia permanente de no conocer el destino del niño. “No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación”, señaló ante quienes escuchaban su declaración. Sus palabras describieron el sufrimiento de una búsqueda que continúa sin una respuesta definitiva.

A lo largo de la audiencia, José realizó además un pedido directo a quienes puedan tener información. Frente a los imputados, reclamó que se termine el silencio y que cualquier persona que conozca algún dato relevante se presente ante la Justicia.

“Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan”, manifestó con firmeza. El reclamo fue uno de los momentos más fuertes de la jornada, ya que reflejó la desesperación de un padre que lleva años esperando una explicación sobre la desaparición de su hijo.

La declaración también volvió a poner en discusión el denominado pacto de silencio que, según la fiscalía, habría dificultado el avance del expediente. Para la familia, ese silencio representa una barrera que impide conocer qué ocurrió en las horas posteriores a la desaparición del niño.

La fiscal federal Tamara Pourcel se refirió luego al contenido del testimonio y confirmó que el relato de José había sido una parte importante de la audiencia. Al ser consultada sobre la frase relacionada con Laudelina, aseguró que ese fue uno de los puntos destacados por el padre durante su declaración.

Desde el Ministerio Público remarcaron que la intención era que la sociedad pudiera escuchar directamente el dolor de la familia. La funcionaria sostuvo que era importante visibilizar lo que significa para los padres atravesar tantos meses sin respuestas sobre el destino de un hijo.

“Era lo que nosotros queríamos que la sociedad y todo el mundo escuchara: lo difícil que es para la familia estos años sin Loan y qué es lo que sienten ellos”, explicó la fiscal al referirse al impacto emocional que tuvo la declaración.

Para la acusación, más allá de las estrategias judiciales de cada una de las partes, el eje principal continúa siendo reconstruir los hechos y determinar qué ocurrió realmente con el niño. Mientras las defensas avanzan con sus propias líneas argumentales, la familia continúa reclamando que aparezca información que permita romper con la incertidumbre.

En ese sentido, Pourcel también cuestionó las consecuencias del silencio que rodea al caso. “Vemos cómo las defensas van indicando sus preguntas y hacia dónde va la teoría de cada una, pero este pacto de silencio tanto afecta a la familia y tanto dolor le trae porque no pueden encontrar una respuesta de qué pasó con su hijo”, señaló.

La causa por la desaparición de Loan se convirtió en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años. Desde aquel 13 de junio de 2024, cada declaración, cada prueba y cada movimiento judicial es seguido con atención por una sociedad que todavía espera conocer la verdad.

El testimonio de José Peña volvió a colocar en primer plano el costado humano del caso. Más allá de las discusiones legales, su declaración mostró el impacto que tiene la falta de certezas en una familia que continúa viviendo con la esperanza de obtener respuestas.

El juicio seguirá con nuevas declaraciones de personas vinculadas al expediente. Luego del testimonio del padre de Loan, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y anunció que la audiencia continuará con la presentación de María Noguera, madre del niño.

Su declaración será esperada con especial atención, ya que podría aportar nuevos elementos sobre los días posteriores a la desaparición y sobre la forma en que la familia atravesó este largo proceso de búsqueda.

Mientras tanto, José Peña volvió a dejar un mensaje claro ante la Justicia y ante quienes siguen el caso: necesita saber qué ocurrió con Loan. La pregunta que acompaña a la investigación desde el inicio continúa vigente y mantiene abierta una herida que todavía no encontró una respuesta.

La familia espera que el juicio permita avanzar hacia la verdad y que quienes tengan información decidan hablar para terminar con años de incertidumbre, dolor y desesperación.