Juicio por Loan: qué puede decir el vidente que tiene información sobre el niño

Caso Loan Peña: la llamada de “Fierrito” Ramírez a un vidente

Uno de los testimonios que genera expectativa es el de Fernando Ariel Gálvez, un hombre que se presentó como vidente y que ya había declarado durante la investigación por la desaparición de Loan.

De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, Gálvez mantuvo una comunicación telefónica con Daniel “Fierrito” Ramírez el 13 de junio de 2024, la misma jornada en que el nene fue visto por última vez. El contacto quedó registrado entre las circunstancias que los investigadores procuraron reconstruir para determinar qué sucedió alrededor de la desaparición.

Según consta en el expediente, Ramírez se comunicó con Gálvez para pedirle ayuda cuando Loan ya era buscado. El vidente entregó su teléfono para que los investigadores pudieran examinar la comunicación y verificar los datos relacionados con ese contacto.

La declaración adquiere relevancia por el momento en que se produjo el llamado. En una causa en la que cada movimiento y cada intercambio de información fueron objeto de análisis, conocer el contexto de esa conversación puede contribuir a establecer qué preocupaciones existían entre los involucrados y qué tipo de asistencia se estaba solicitando.

Sin embargo, la existencia de una llamada no demuestra por sí misma que su contenido esté relacionado con la desaparición ni permite establecer responsabilidades. Para determinar su alcance, es necesario analizar el testimonio junto con el resto de las pruebas incorporadas al proceso.

El tribunal deberá escuchar la explicación de Gálvez y considerar los detalles que pueda aportar acerca de la comunicación. También podrá evaluar la información que ya había entregado durante la investigación y su correspondencia con otros elementos del expediente.

Las comunicaciones durante la búsqueda de Loan

El contacto con el vidente no fue el único episodio de estas características mencionado en la investigación. Según la información incorporada a la causa, Ramírez también se había comunicado con una curandera para solicitar ayuda en la búsqueda de Loan.

Ambas situaciones forman parte de las circunstancias que rodearon las primeras horas posteriores a la desaparición. La búsqueda movilizó a familiares, vecinos y otras personas que intentaban obtener información sobre el paradero del chico.

En ese contexto, los investigadores debieron examinar diferentes comunicaciones para reconstruir cómo circulaban las novedades, quiénes tenían contacto entre sí y qué información se compartía mientras avanzaban los operativos.

La declaración de Gálvez permitirá volver sobre uno de esos intercambios. Su testimonio será valorado en conjunto con las demás pruebas, sin que la intervención de una persona que se presenta como vidente o curandera implique, por sí sola, una explicación sobre lo ocurrido.

El objetivo de la audiencia es precisar las circunstancias de esos contactos y su posible relevancia para reconstruir la secuencia temporal de los hechos.

Caso Loan: el sacerdote que estuvo en la casa de Catalina Peña

Otro de los testimonios previstos es el del sacerdote Cristian González, quien estuvo en la vivienda de Catalina Peña, la abuela del nene desaparecido.

Durante su declaración anterior, el religioso relató una situación que llamó su atención mientras se encontraba en el lugar. Según su testimonio, escuchó a familiares expresar que no querían que hablara el hijo de Laudelina Peña y Antonio Benítez.

Frente a esa circunstancia, González pidió que permitieran hablar al joven. El episodio quedó incorporado a la investigación y ahora será retomado durante la audiencia ante el tribunal oral.

Su declaración puede contribuir a establecer qué ocurrió en aquella reunión, quiénes estaban presentes y cuál era el contexto de la conversación. En particular, los jueces podrán examinar el relato del sacerdote para precisar las circunstancias en las que se produjo el intercambio y la reacción de las personas que se encontraban en la vivienda.

El testimonio también se vincula con la necesidad de reconstruir cómo se desarrollaron las primeras conversaciones entre familiares y allegados, cuando todavía se buscaba establecer qué había sucedido con Loan.

De todos modos, el alcance de lo relatado deberá evaluarse dentro del conjunto de las pruebas. La declaración de González, por sí sola, no permite atribuir una intención determinada a quienes participaron de aquella situación ni establecer que el episodio haya tenido una relación directa con la desaparición.

Qué busca esclarecer la Justicia con el testimonio del sacerdote

En una investigación de esta complejidad, los detalles sobre las primeras reuniones pueden ayudar a establecer la secuencia de los acontecimientos. La identidad de las personas presentes, las conversaciones que mantuvieron y las decisiones que tomaron constituyen elementos que pueden ser contrastados con otras declaraciones.

La audiencia permitirá que el sacerdote vuelva a exponer lo que recuerda sobre aquella jornada y que su relato sea considerado en el contexto del juicio.

La atención estará puesta en las circunstancias que describió sobre la posibilidad de que el joven hablara, un episodio que los investigadores ya conocían y que ahora vuelve a ser examinado por el tribunal.

La reconstrucción de esos momentos resulta importante para comprender cómo se desarrollaron las primeras horas de búsqueda y qué información circulaba entre las personas que se encontraban cerca de la familia.

Desaparición de Loan: la falsa alarma que se propagó durante la madrugada

Entre los hechos que volverán a ser examinados figura una falsa noticia que circuló durante la madrugada del 14 de junio de 2024. En medio de la incertidumbre por el paradero del chico, un mensaje aseguró que Loan había aparecido, una información que provocó una reacción inmediata entre algunas de las personas que seguían de cerca la búsqueda.

Una de las testigos convocadas es María Quintina Blanco, amiga de Laudelina Peña. Según los antecedentes del expediente, durante aquella madrugada Blanco le escribió para preguntarle si había novedades sobre el nene.

La respuesta que recibió indicaba que Loan había aparecido. Sin embargo, la información resultó ser falsa y generó confusión en un momento especialmente delicado para quienes intentaban conocer el paradero del chico.

El episodio es relevante porque permite examinar cómo se transmitían las novedades durante las primeras horas de la investigación. En situaciones de incertidumbre, un mensaje puede difundirse rápidamente y provocar reacciones antes de que su contenido haya sido verificado.

La declaración de Blanco permitirá precisar cómo se produjo el intercambio, qué información recibió y qué ocurrió después de que la supuesta aparición comenzara a circular.

La Justicia busca reconstruir la secuencia de esa comunicación y establecer cómo se propagó la noticia. También será importante diferenciar lo que cada persona escuchó o recibió por mensaje de aquello que pudo comprobar de manera directa.

La falsa alarma no significó que Loan hubiera sido encontrado, sino que se difundió una información que posteriormente quedó desmentida. Ese punto resulta central para comprender el episodio y evitar que la confusión de aquella madrugada se interprete como una confirmación sobre el destino del nene.

El mensaje que generó confusión entre quienes buscaban al nene

El relato de Blanco se complementa con el de otras personas que estuvieron presentes durante la madrugada y que también recordaron movimientos y reacciones vinculados con la supuesta aparición.

Uno de ellos es el policía Vicente Gustavo Martínez, quien deberá declarar sobre lo que observó aquella noche.

Durante la investigación, Martínez contó que cerca de las 2.55 escuchó gritos que anunciaban que el chico había sido encontrado. Según su relato, después de escuchar esas expresiones vio cómo varias personas se dirigían hacia la casa de Catalina Peña.

Ese movimiento constituye otro de los episodios que los jueces buscan reconstruir mediante las declaraciones de quienes estuvieron allí.

La coincidencia temporal entre el mensaje recibido por Blanco y los gritos que escuchó Martínez permitirá examinar cómo se desarrolló la falsa alarma y qué consecuencias inmediatas tuvo entre las personas que seguían la búsqueda.

No obstante, será necesario establecer con precisión qué percibió cada testigo. Escuchar que alguien anuncia una noticia no equivale a comprobar su veracidad, del mismo modo que observar a varias personas desplazarse hacia una vivienda no permite determinar, por sí solo, qué información las motivó.

Por ese motivo, los testimonios deberán analizarse en conjunto para reconstruir la secuencia de los acontecimientos y distinguir los hechos observados directamente de las versiones que circularon durante la madrugada.

Juicio por Loan Peña: quiénes son los siete testigos convocados

Además de Fernando Ariel Gálvez, Cristian González, María Quintina Blanco y Vicente Gustavo Martínez, la lista de personas citadas incluye a Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas y Juan Martín Ledesma Santinón.

Los siete testimonios previstos permitirán abordar distintos aspectos de las primeras horas de búsqueda, desde las comunicaciones telefónicas hasta los mensajes que circularon y los movimientos registrados en el entorno de la familia.

Cada declaración puede aportar una perspectiva diferente sobre los acontecimientos. Mientras algunos testigos podrán referirse a conversaciones concretas, otros estarán en condiciones de describir situaciones que observaron personalmente.

La tarea del tribunal será determinar qué información resulta relevante, cómo se relaciona con los demás elementos probatorios y si existen coincidencias o diferencias entre los relatos.

En un juicio oral, las declaraciones no se valoran de manera aislada. Los jueces deben considerar su coherencia, las circunstancias en las que cada persona obtuvo la información y su correspondencia con las pruebas incorporadas a la causa.

Por eso, la audiencia no se limita a escuchar versiones individuales: también busca establecer una cronología consistente de los acontecimientos y examinar las contradicciones que puedan surgir.

Caso Loan: por qué son importantes las primeras horas de búsqueda

La desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes, dio lugar a una investigación que puso bajo análisis los movimientos de distintas personas y las comunicaciones producidas durante las primeras horas.

En ese período, familiares, allegados y vecinos intentaban obtener información sobre el paradero del nene. La circulación de mensajes, los llamados telefónicos y las reuniones que se realizaron en el entorno familiar se convirtieron en aspectos que los investigadores procuraron reconstruir.

La nueva jornada del juicio retoma algunos de esos episodios para profundizar en sus detalles. La llamada de Ramírez al vidente, el relato del sacerdote y la falsa alarma sobre la supuesta aparición de Loan son situaciones diferentes, pero tienen un punto en común: ocurrieron en el marco de los primeros momentos de incertidumbre.

Determinar qué pasó durante esas horas resulta fundamental para establecer una secuencia temporal de los hechos. Para ello, los jueces necesitan contrastar las declaraciones, revisar las comunicaciones disponibles y analizar la información que cada testigo pueda aportar.

También deberán distinguir entre los hechos que cada persona presenció y aquellos que conoció a través de terceros. Esa diferencia es especialmente importante cuando se reconstruyen episodios en los que una noticia circuló rápidamente y generó reacciones antes de que pudiera ser verificada.

El desafío consiste en establecer qué ocurrió, cuándo sucedió y qué información tenía cada uno de los involucrados en ese momento, sin confundir versiones, sospechas y hechos comprobados.

Juicio por la desaparición de Loan: qué puede aportar la nueva audiencia

La declaración de los siete testigos representa una nueva oportunidad para examinar aspectos puntuales de la investigación y avanzar en la reconstrucción de las primeras horas posteriores a la desaparición.

El testimonio de Fernando Ariel Gálvez permitirá volver sobre la comunicación telefónica que mantuvo con Ramírez. La declaración del sacerdote Cristian González pondrá nuevamente en consideración el episodio ocurrido en la casa de Catalina Peña, mientras que María Quintina Blanco y el policía Vicente Gustavo Martínez podrán aportar detalles sobre la falsa alarma que se propagó durante la madrugada.

A su vez, las declaraciones de Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas y Juan Martín Ledesma Santinón completarán la ronda de testimonios prevista para esta jornada.

El tribunal deberá evaluar los relatos y determinar qué elementos contribuyen a esclarecer los hechos que se investigan. La importancia de cada declaración dependerá de su contenido y de la posibilidad de contrastarla con otras pruebas.

La expectativa está puesta en conocer con mayor precisión cómo se desarrollaron las comunicaciones, qué sucedió cuando comenzó a circular la versión de que Loan había aparecido y cuáles fueron las reacciones de las personas que se encontraban en el entorno familiar.

Por ahora, la audiencia se concentra en reconstruir los acontecimientos y examinar los testimonios, sin que los episodios mencionados permitan, por sí solos, anticipar una conclusión sobre las responsabilidades que se debaten en el proceso.

La desaparición de Loan continúa siendo el eje de una causa en la que cada declaración debe analizarse con rigor. La nueva jornada del juicio buscará aportar claridad sobre una etapa especialmente sensible de la investigación: las primeras horas en las que se intentaba encontrar al nene y la información circulaba en medio de la incertidumbre.