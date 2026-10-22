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Facundo Moyano y Candela Arizaga, citados por separado: qué busca la Justicia

El ex diputado deberá presentarse junto a sus abogados para pedir que se levante la restricción de acercamiento. Además, fue convocada la modelo, quien también deberá someterse a una evaluación de la Oficina de Violencia Doméstica.

Facundo Moyano y Candela Arizaga

Facundo Moyano y Candela Arizaga, citados por separado por la perimetral: qué busca la Justicia. 

Un nuevo capítulo judicial se abrió en el conflicto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga. cuando la Justicia citó a ambos por separado para este jueves, en el marco de la investigación por presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, y mientras continúa vigente la restricción de acercamiento que pesa sobre el ex diputado.

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La convocatoria fue impulsada por la defensa de Moyano, que busca que se deje sin efecto la medida cautelar que le impide acercarse y mantener contacto con su pareja. El expediente se originó tras el episodio del 4 de agosto, cuando la influencer fue vista semidesnuda mientras corría y pedía ayuda sobre la Avenida Del Libertador al 5400, cerca del departamento del hijo del dirigente sindical Hugo Moyano.

Moyano se debería presentar en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por sus abogados, Alejandro Valle y Darío Saldaño. Sin embargo, sólo asistieron sus letrados. Cerca de las 10:30 se hizo presente Arizaga, junto a su representante legal, Roberto Herrera.

Qué sostiene la defensa de Facundo Moyano

Desde el entorno del ex diputado sostienen que existen elementos que, según su interpretación, justificarían revisar la medida cautelar. En particular, mencionaron dos informes del equipo de intervención domiciliaria y de una asistente social que entrevistaron a Arizaga.

“Contrariamente a lo que dice la Fiscalía, existen dos informes del equipo de intervención domiciliaria y asistente social, hacia Candela. Ella siempre sostuvo que no hubo violencia y consta en dichos informes”, señalaron desde la defensa, en referencia a la fiscalía encabezada por Florencia Nocerez.

Los abogados también cuestionan la interpretación de las lesiones que presentó la modelo después del episodio de agosto. Según su planteo, las marcas en las uñas y las rodillas no habrían sido consecuencia de una agresión de Moyano, sino de una caída. Se trata de la versión sostenida por la defensa, en el marco de una causa que continúa bajo investigación.

Las fotos en Madrid y la investigación por presunta desobediencia

La nueva convocatoria judicial se produjo después de que se difundieran imágenes de un encuentro de la pareja en Madrid. El episodio volvió a poner el foco en la medida cautelar vigente y en otra línea de investigación: un presunto encuentro entre ambos en un hotel céntrico de Buenos Aires, antes de su viaje a España.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, Moyano se habría alojado en ese establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. La sospecha es que Arizaga pudo haber estado allí durante ese período, cuando regía la prohibición de acercamiento. Por ese motivo, el ex diputado fue imputado por presunta desobediencia.

La Justicia tiene previsto peritar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel para establecer si la modelo estuvo con Moyano. Además, se analizaron los teléfonos celulares de ambos: los dispositivos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del establecimiento durante distintos momentos de septiembre.

Esos registros fueron incorporados por la Fiscalía como parte de la investigación para determinar si existió un incumplimiento de la orden judicial. Mientras avanzan las medidas de prueba, la restricción de acercamiento continúa vigente y la Justicia deberá evaluar los planteos de la defensa y los elementos reunidos en el expediente.

En pocas palabras

  • Facundo Moyano y Candela Arizaga: Citados por separado por la Justicia para determinar la investigación de género y la restricción de acercamiento.
  • Defensa de Moyano: Busca levantar la restricción, presentando informes que sugieren que Arizaga no declaró haber sufrido violencia.
  • Evaluación de Arizaga: Deberá someterse a una evaluación en la Oficina de Violencia Doméstica, mientras se investiga una presunta desobediencia por encuentros previos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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