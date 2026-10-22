Facundo Moyano y Candela Arizaga, citados por separado: qué busca la Justicia

“Contrariamente a lo que dice la Fiscalía, existen dos informes del equipo de intervención domiciliaria y asistente social, hacia Candela. Ella siempre sostuvo que no hubo violencia y consta en dichos informes”, señalaron desde la defensa, en referencia a la fiscalía encabezada por Florencia Nocerez.

Los abogados también cuestionan la interpretación de las lesiones que presentó la modelo después del episodio de agosto. Según su planteo, las marcas en las uñas y las rodillas no habrían sido consecuencia de una agresión de Moyano, sino de una caída. Se trata de la versión sostenida por la defensa, en el marco de una causa que continúa bajo investigación.

Las fotos en Madrid y la investigación por presunta desobediencia

La nueva convocatoria judicial se produjo después de que se difundieran imágenes de un encuentro de la pareja en Madrid. El episodio volvió a poner el foco en la medida cautelar vigente y en otra línea de investigación: un presunto encuentro entre ambos en un hotel céntrico de Buenos Aires, antes de su viaje a España.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, Moyano se habría alojado en ese establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. La sospecha es que Arizaga pudo haber estado allí durante ese período, cuando regía la prohibición de acercamiento. Por ese motivo, el ex diputado fue imputado por presunta desobediencia.

La Justicia tiene previsto peritar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel para establecer si la modelo estuvo con Moyano. Además, se analizaron los teléfonos celulares de ambos: los dispositivos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del establecimiento durante distintos momentos de septiembre.

Esos registros fueron incorporados por la Fiscalía como parte de la investigación para determinar si existió un incumplimiento de la orden judicial. Mientras avanzan las medidas de prueba, la restricción de acercamiento continúa vigente y la Justicia deberá evaluar los planteos de la defensa y los elementos reunidos en el expediente.