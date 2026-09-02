Nora Colosimo habló de su vínculo con Maxi López y bancó a Mauro Icardi: "No voy a permitir..."

Nora Colosimo tuvo su debut como angelita el martes por la noche y decidió opinar acerca de los varios títulos que dejó Maxi López en su visita al programa PH Podemos Hablar (Telefe).
Ver las ultimas noticias en a24.com
En su debut como angelita de LAM, Nora Colosimo se refirió a los dichos de Maxi López en PH Podemos Hablar y defendió a Mauro Icardi.
Nora Colosimo tuvo su debut como angelita el martes por la noche y decidió opinar acerca de los varios títulos que dejó Maxi López en su visita al programa PH Podemos Hablar (Telefe).
En el programa que conduce Andy Kusnetzoff, el exfutbolista se refirió a su vínculo con Wanda Nara y recordó un duro momento que pasó la medíatica cuando le diagnosticaron leucemia.
Ahí, él recordó quen ese entonces estaba en Inglaterra y se despertó con varias llamadas de la mamá de Wanda y de un amigo que es médico, sin entender lo que sucedía.
"Con Solange siempre que cae en estado crítico por cualquier cosa o me necesita, siempre me llama. Yo en algunos momentos embroncado más en algunos momentos, otros menos, siempre le deaba mi respuesta. O sea, yo estaba siempre disponible", dejó en claro de entrada Maxi López.
Y comentó sobre aquella difícil situación: "Estaba en Inglaterra y tenía como diez llamadas de la mamá de ella y diez de mi mejor amigo que es doctor. Se había ido a controlar, los estudios no habían salido bien, y llamó a mi amigo".
"Me llamó después (Wanda) y me dijo: te necesito acá. Yo estaba con mi pareja y la nena de ocho meses. A mi me preocupa estar con los chicos", comentó sobre ese episodio por el que viajó de urgencia a la Argentina.
Nora Colosimo dio su opinión en LAM (América Tv) sobre los dichos de Maxi López y confirmó que fue ella quien lo llamó para ponerlo al tanto de lo que sucedía con Wanda Nara.
“Es verdad que lo llamé desesperadamente porque cuando una es mamá pensas también en los hijos y yo pensé en los varones y dije: él tiene que saberlo”, reconoció la madre de la mediática.
"Cuando él dijo eso hasta ahí está todo bien porque es una cosa real y muy difícil", agregó. Pero dejó en claro su desacuerdo en la forma en que se refirió a Mauro Icardi.
"Y cuando él dice la otra persona se la quería llevar, ahí esa parte le pongo un asterisco porque lo dice de forma despectiva y la otra persona era su marido que en ese momento quería lo mejor y estaba desesperado", explicó Nora Colosimo.
"Yo no voy a permitir que hablen mal de quien no se debe hablar mal en su momento. Todos somos humanos y todos nos hemos equivocado. Yo no me llevo mal con nadie, yo soy la mediadora de la familia”, cerró firme.