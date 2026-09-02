Nora Colosimo habló de su vínculo con Maxi López y bancó a Mauro Icardi: "No voy a permitir..."

Y comentó sobre aquella difícil situación: "Estaba en Inglaterra y tenía como diez llamadas de la mamá de ella y diez de mi mejor amigo que es doctor. Se había ido a controlar, los estudios no habían salido bien, y llamó a mi amigo".

"Me llamó después (Wanda) y me dijo: te necesito acá. Yo estaba con mi pareja y la nena de ocho meses. A mi me preocupa estar con los chicos", comentó sobre ese episodio por el que viajó de urgencia a la Argentina.

La reacción de Nora Colosimo al escuchar el testimonio de Maxi López

Nora Colosimo dio su opinión en LAM (América Tv) sobre los dichos de Maxi López y confirmó que fue ella quien lo llamó para ponerlo al tanto de lo que sucedía con Wanda Nara.

“Es verdad que lo llamé desesperadamente porque cuando una es mamá pensas también en los hijos y yo pensé en los varones y dije: él tiene que saberlo”, reconoció la madre de la mediática.

"Cuando él dijo eso hasta ahí está todo bien porque es una cosa real y muy difícil", agregó. Pero dejó en claro su desacuerdo en la forma en que se refirió a Mauro Icardi.

"Y cuando él dice la otra persona se la quería llevar, ahí esa parte le pongo un asterisco porque lo dice de forma despectiva y la otra persona era su marido que en ese momento quería lo mejor y estaba desesperado", explicó Nora Colosimo.

"Yo no voy a permitir que hablen mal de quien no se debe hablar mal en su momento. Todos somos humanos y todos nos hemos equivocado. Yo no me llevo mal con nadie, yo soy la mediadora de la familia”, cerró firme.