Julieta Makintach presentó un escrito y dijo que la suspensión como jueza es "excesiva". 

Por este motivo, remarcó que ya no estaba “en ejercicio activo del cargo ni ejercía función jurisdiccional alguna desde la suspensión preventiva”.

“La situación de licencia implica, de hecho, la imposibilidad de intervenir en expedientes, dictar resoluciones o realizar cualquier acto propio de la judicatura. En consecuencia, la finalidad que se dice perseguir con el apartamiento preventivo -impedir la continuidad en el cargo para evitar entorpecimientos o riesgos para el proceso disciplinario- ya se encuentra plenamente satisfecha", destaca el documento.

A través de este recurso, Makintach había intentado dejar en claro que, de su parte, no hay indicio alguno de entorpecimiento, ni de riesgo de influir en la prueba. Además, destacó que su presentación de renuncia “revela voluntad de apartarse del cargo de manera definitiva”.

“Si bien dicha aceptación constituye un acto administrativo necesario para que la renuncia surta efectos plenos, no puede desconocerse que la presentación de la renuncia constituye una manifestación clara, seria e inequívoca de su voluntad de no continuar en el ejercicio de la magistratura”, destaca el escrito que presentó su defensor.

Y añade: “Este dato adquiere especial relevancia para la valoración de la medida solicitada: no sólo se encuentra de licencia (sin poder ejercer efectivamente el cargo), sino que además ha exteriorizado su decisión de no continuar desempeñándolo”.

Julieta Makintach fue oficialmente suspendida de su cargo como jueza. Esto significa que no podrá volver a sus funciones por tiempo indeterminado y que eventualmente se le descontará un 40% de su sueldo, que hasta ahora seguía cobrando en su totalidad.

La jueza ya no podrá volver ejercer hasta que termine el jury y se resuelva si la destituyen o no de su cargo. Sin embargo, todo está sujeto a la resolución del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que todavía tiene en sus manos la decisión de aceptar o no la renuncia que presentó ella misma la semana pasada.