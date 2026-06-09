Se supo cómo está Soledad, la expareja de Claudio Barrelier tras el femicidio de Agostina Vega

La aparición pública de los abogados se produjo en medio de una creciente expectativa social por el caso, que desde hace semanas mantiene en vilo a gran parte de la opinión pública. El femicidio de Agostina Vega despertó una fuerte conmoción y cada nueva novedad relacionada con la investigación genera repercusión inmediata.

Durante la entrevista, los representantes legales de Andreani, Marina Romano y Ángelo Giorgetti, detallaron que fueron informados durante la madrugada acerca de un cuadro psiquiátrico que requería una intervención urgente.

Según explicaron, la mujer presentó una situación de salud considerada delicada, motivo por el cual las autoridades decidieron derivarla a una institución neuropsiquiátrica en lugar de concretar su ingreso inmediato al establecimiento penitenciario donde iba a permanecer alojada.

La noticia provocó nuevas preguntas en torno a la evolución del expediente y al impacto que esta situación podría tener en el desarrollo del proceso judicial. Sin embargo, los abogados remarcaron que por el momento el foco debe estar puesto en la evaluación médica y no en especulaciones sobre eventuales consecuencias penales.

Marina Romano explicó que recibió la notificación correspondiente sobre el cuadro que atraviesa su defendida y señaló que su tarea inmediata consiste en obtener información detallada sobre el diagnóstico y las recomendaciones de los profesionales que la están asistiendo.

La letrada indicó que, una vez clarificado el panorama médico, la defensa analizará cuáles son los pasos a seguir dentro del expediente y qué solicitudes deberán presentarse ante la Justicia en función de la situación de Andreani.

La modificación del traslado previsto generó un nuevo escenario dentro de una causa que continúa siendo objeto de seguimiento permanente por parte de la fiscalía y de los distintos organismos involucrados en la investigación.

En otro tramo de la entrevista, la conductora Moria Casán consultó a los abogados acerca de la gravedad de la imputación que enfrenta Andreani y sobre las posibles consecuencias que podría afrontar si se confirma su participación en los hechos investigados.

Ante esa pregunta, Romano evitó realizar consideraciones anticipadas respecto del resultado de la causa y sostuvo que cualquier conclusión deberá surgir de las pruebas que logren reunir los investigadores durante el desarrollo del proceso.

La abogada insistió en que la atención inmediata está centrada en el estado de salud de la acusada y en asegurar que se respeten todas las garantías previstas por la legislación vigente.

La defensa también hizo especial hincapié en la necesidad de preservar el principio de inocencia, uno de los pilares fundamentales del sistema judicial argentino. Según sostuvo Romano, ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que exista una sentencia firme que así lo determine.

En ese contexto, la letrada recordó que la responsabilidad de impulsar las medidas procesales corresponde a la fiscalía y remarcó que el debate público no puede reemplazar el trabajo de los tribunales.

Sus declaraciones buscaron poner el foco en la importancia de respetar los tiempos de la investigación y evitar condenas anticipadas mientras el expediente continúa en etapa de instrucción.

Las palabras de la defensa llegan en un momento particularmente sensible para el caso. La muerte de Agostina Vega generó una fuerte repercusión social y provocó una amplia demanda de respuestas por parte de familiares, allegados y sectores de la comunidad que siguen con atención cada avance de la pesquisa.

En paralelo, los investigadores continúan desarrollando distintas medidas orientadas a reconstruir con precisión los acontecimientos previos al crimen y determinar cuál fue la participación de cada una de las personas que aparecen vinculadas a la causa.

La recopilación de testimonios, el análisis de documentación y la evaluación de distintos elementos probatorios forman parte de las tareas que siguen adelante bajo la conducción de la fiscalía.

Fuentes cercanas al expediente señalaron que todavía quedan numerosas diligencias pendientes antes de poder establecer conclusiones definitivas sobre los hechos. Por ese motivo, el trabajo de los investigadores se mantiene activo y con múltiples líneas de análisis abiertas.

La situación procesal de Andreani constituye uno de los aspectos observados con mayor atención debido a la relevancia que podría tener dentro de la reconstrucción general del caso.

No obstante, especialistas en derecho recuerdan que cualquier medida judicial debe apoyarse en pruebas concretas y en procedimientos ajustados a las garantías constitucionales, independientemente de la repercusión mediática que pueda generar una causa de estas características.

Mientras tanto, la derivación médica de la acusada agrega un nuevo elemento de complejidad al expediente, ya que obliga a compatibilizar las necesidades de atención sanitaria con las exigencias propias de una investigación penal de alto impacto.

La evolución del cuadro de salud será seguida de cerca tanto por la defensa como por las autoridades judiciales, que deberán evaluar cada paso de acuerdo con los informes elaborados por los profesionales intervinientes.

En las próximas jornadas podrían conocerse nuevos detalles sobre la situación médica de Andreani, aunque por el momento los abogados sostienen que aún es necesario esperar los resultados de las evaluaciones correspondientes.

Por lo pronto, el caso Agostina Vega continúa avanzando en distintas instancias judiciales y permanece bajo una intensa observación pública. La expectativa se concentra ahora en los próximos movimientos de la fiscalía, en las conclusiones que puedan surgir de las pruebas reunidas y en las definiciones que adopten los tribunales a medida que el expediente siga su curso.

Con una investigación que todavía busca esclarecer numerosos interrogantes, la atención permanece puesta en cada novedad relacionada con el crimen de Agostina Vega, un caso que continúa generando conmoción y que mantiene abierta la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido.