Locura por una pelea de tránsito que terminó a los tiros: un policía y dos hombres heridos

Los tres al hospital

Los tres heridos fueron trasladados al hospital de la zona. El parte médico inicial indicó que el subteniente y uno de los hombres del Peugeot permanecían fuera de peligro. El tercer involucrado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en estado reservado, aunque por el momento no se precisó si se trata del conductor o del acompañante.

Las primeras actuaciones quedaron en manos de la Comisaría Primera de Zárate, pero la escena del hecho pasó a resguardo de la Prefectura Naval Argentina, dado que había un integrante de la Policía Bonaerense implicado.

Los investigadores secuestraron ambos vehículos, todas las armas utilizadas —entre ellas un revólver calibre .22 con numeración limada— y prendas del efectivo involucrado. La causa quedó en la UFI 7 de Zárate, bajo la conducción del fiscal Leonardo Blanco.

El área de Asuntos Internos fue notificada y avanza con su propio análisis sobre el accionar del agente y el contexto del enfrentamiento.

Circulaba en un móvil policial y atropelló a una nena de ocho años

La localidad de Plottier, en Neuquén, quedó sacudida luego de que un patrullero que circulaba a gran velocidad por el barrio Los Álamos, sin luces ni sirena, atropellara a una nena de ocho años que iba en bicicleta. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de un vecino.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde sobre la calle Realicó, por donde la camioneta policial ingresó levantando una nube de polvo. Tras el impacto, vecinos y familiares corrieron hacia la menor, que estaba inconsciente en el suelo. Su madre llegó segundos después, en estado de shock, mientras la agente que manejaba el móvil intentaba asistirla.

La niña fue identificada como Catalina y, según medios locales, sufrió lesiones graves y convulsiones. Primero fue trasladada al hospital de Plottier y, debido al cuadro crítico, derivada al hospital Castro Rendón, el centro de mayor complejidad de la provincia.

De acuerdo al relato de los vecinos, el patrullero se detuvo unos metros más adelante y los policías regresaron hacia la víctima, tal como muestran los videos que circularon en la zona. La bicicleta quedó destruida al costado de la calle y los residentes denunciaron que la ambulancia demoró cerca de una hora en llegar.

Otra niña pudo evitar ser atropellada

Había otra nena junto a Catalina en el momento del impacto. Javiera, madre de la menor que la acompañaba, contó a LM Neuquén que su hija "alcanzó a saltar de la bicicleta" y evitó ser atropellada. "Zafó por cinco centímetros porque alcanzó a escuchar que venía el móvil a todo dar", relató.

Según explicó, la niña herida "está muy grave. Ayer tuvo cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos sus pulmones, hoy le intervinieron en el quirófano por traumatismo de cráneo, hundimiento de cráneo y tienen que desinflamar el cerebro".

La mujer también describió cómo se enteró del episodio. "El móvil frenó y por la velocidad que venía paró a 30 metros. La mujer policía que iba manejando asistió a la nena, llegó la mamá desesperada, la ambulancia, mi hija vio todo eso. Después un vecino le preguntó dónde vivía y lo direccionó a mi casa a dos cuadras, donde estaba mi marido", señaló.