El desgarrador testimonio de los papás de Loan en el juicio por su desaparición: "Estaba..."

María Noguera, la mamá de Loan Danilo Peña, declaró este martes en el juicio por la desaparición del nene de cinco años y protagonizó uno de los momentos más conmovedores desde el inicio del proceso oral.
Los padres de Loan declararon este martes ante el Tribunal Federal de Corrientes, y ambos se quebraron al recordar al nene de cinco años. Aseguraron que nunca habían vivido una situación similar con ninguno de sus hijos.
El desgarrador testimonio de la mamá de Loan en el juicio por la desaparición de su hijo - Foto: Archivo
María Noguera, la mamá de Loan Danilo Peña, declaró este martes en el juicio por la desaparición del nene de cinco años y protagonizó uno de los momentos más conmovedores desde el inicio del proceso oral.
La mujer ingresó a la sala luego de que finalizara el testimonio de su pareja, José Peña. Antes de comenzar a declarar, miró fijamente a los imputados, entre ellos a Laudelina Peña, la tía de Loan, quien sostuvo la mirada.
A diferencia del padre del menor, María no pudo contener las lágrimas y se quebró en varias oportunidades mientras recordaba a su hijo. "Nunca me pasó de no saber nada de mis hijos. Ocho hijos crié y están todos como siempre. Estamos todos juntos. El más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo", expresó entre lágrimas.
Ante la angustia de la mujer, una psicóloga le consultó si deseaba interrumpir su declaración, aunque Noguera decidió continuar con su testimonio.
Mientras la madre de Loan hablaba, los imputados permanecieron atentos a sus palabras. Según pudo observarse en la audiencia, ninguno manifestó gestos de conmoción durante su relato.
La quinta audiencia del juicio había comenzado con la declaración de José Peña, padre del niño desaparecido, quien pidió conocer la verdad sobre lo ocurrido. "Quiero saber la verdad y nada más. El que sabe algo, que diga qué pasó", afirmó ante el Tribunal.
Durante su declaración reconstruyó el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024, día en que Loan fue visto por última vez, y sostuvo que notó una actitud extraña en algunos de los hoy imputados.
Sobre su hermana, Laudelina Peña, declaró: "La vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa".
También señaló que Bernardo Benítez, pareja de Laudelina, "estaba nervioso", y recordó que el entonces comisario Walter Maciel le pidió que permaneciera tranquilo mientras organizaban la búsqueda de Loan.
En otro tramo de su declaración, José Peña se emocionó al recordar la relación que tenía con su hijo: "Recordarme de él es una emoción para mí. Quiero saber la verdad, es mi amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Era mi compañero. Él me decía: 'Soy tu compañerito, papá'".
El juicio continuará con nuevas declaraciones testimoniales en busca de esclarecer qué ocurrió con Loan, desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.