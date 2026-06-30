El desgarrador testimonio de los papás de Loan en el juicio por su desaparición: "Estaba..."

Mientras la madre de Loan hablaba, los imputados permanecieron atentos a sus palabras. Según pudo observarse en la audiencia, ninguno manifestó gestos de conmoción durante su relato.

El testimonio del padre de Loan

La quinta audiencia del juicio había comenzado con la declaración de José Peña, padre del niño desaparecido, quien pidió conocer la verdad sobre lo ocurrido. "Quiero saber la verdad y nada más. El que sabe algo, que diga qué pasó", afirmó ante el Tribunal.

Durante su declaración reconstruyó el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024, día en que Loan fue visto por última vez, y sostuvo que notó una actitud extraña en algunos de los hoy imputados.

Sobre su hermana, Laudelina Peña, declaró: "La vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa".

También señaló que Bernardo Benítez, pareja de Laudelina, "estaba nervioso", y recordó que el entonces comisario Walter Maciel le pidió que permaneciera tranquilo mientras organizaban la búsqueda de Loan.

En otro tramo de su declaración, José Peña se emocionó al recordar la relación que tenía con su hijo: "Recordarme de él es una emoción para mí. Quiero saber la verdad, es mi amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Era mi compañero. Él me decía: 'Soy tu compañerito, papá'".

El juicio continuará con nuevas declaraciones testimoniales en busca de esclarecer qué ocurrió con Loan, desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.