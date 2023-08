La advertencia de la mamá de Cecilia sobre el clan Sena y sus seguidores: "Me van a..."

Sin embargo, la madre de Cecilia Strzyzowski apuntó contra los seguidores de Emerenciano Sena. "La gente de ellos (los Sena) van y sacan fotos para asustar a la gente (...) van con piedras en la mano", detalló en referencia a presuntos hechos ocurridos en diferentes movilizaciones.

"Ayer había una persona armada, mostrando el arma para que yo retroceda. Yo no voy a retroceder, me van a matar en público, pero yo no voy a retroceder", remarcó la mujer durante la entrevista.

c47b4603528894c469e63b2839b563b0_M.jpg Gloria Romero no descansa en su pedido de justicia. (Foto: archivo)

"Lamentablemente yo no tengo un cuerpo y tengo que estar buscando el ADN de mi hija como estaban buscando las Madres de Plaza de Mayo", concluyó.

El crimen de Cecilia: un cuerpo ausente y un reclamo al Presidente

Por otro lado, Gloria Romero aseguró en declaraciones a la agencia NA que le creyó a Cesar Sena cuando le dijo que "amaba" a la joven, pero dijo que su hija "está muerta".

"Yo le creí a César que amaba a mi hija y mi hija está muerta", señaló Romero, en el día en el que se define si Emerenciano Sena y Marcela Acuña siguen detenidos como coautores del homicidio perpetrado el 2 de junio en Resistencia.

"Mi hija entró a esa casa y nunca salió con vida. Le quieren echar la culpa a César", dijo Gloria en referencia a que el matrimonio deslinda la responsabilidad solo en el hijo quien también está detenido.

Gloria romero cecilia chaco.jpg

La mamá de Cecilia se hizo presente en la Fiscalía en torno a la cual hay un fuerte operativo de seguridad de la Policía de Chaco con unos 400 efectivos en donde se implantó un vallado en los dos extremos, en uno de los cuales estuvieron los movimientos Piqueteros que se movilizaron en apoyo a Emerenciano.

Gloria Romero también se refirió a la reunión que tuvo con el presidente Alberto Fernández, el pasado lunes en el Aeropuerto de Resistencia.

"Yo le pedí al Presidente que le quite la fortuna que hicieron y se la dé al pueblo. A esa gente que le dio el 30 o 50 por ciento de sus ingresos se las tiene que resarcir", reclamó.

"Espero que se hagan las cosas bien, estuve hablando con el Presidente y me dijo que el Gobernador (Jorge Capitanich) quiere hacer las cosas bien, que se va a poner en contacto conmigo. Yo siempre lo invité. Lo políticamente correcto es que se ponga del lado de la víctima", aseveró.