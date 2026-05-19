La investigación por la muerte de Kevin Martínez en Chascomús continúa avanzando y, en las últimas horas, habló públicamente la familia de Leandro Marcelino, señalado como el principal acusado en la causa.
El hermano de Leandro Marcelino desmintió versiones que circularon en redes sociales y denunció amenazas contra su familia tras la muerte del adolescente.
La contundente declaración del hermano del acusado de atropellar y matar a Kevin Martínez en Chascomús
La investigación por la muerte de Kevin Martínez en Chascomús continúa avanzando y, en las últimas horas, habló públicamente la familia de Leandro Marcelino, señalado como el principal acusado en la causa.
En una entrevista con FM Por Siempre 97.3, Fernando Marcelino intentó despegar a su hermano de distintas versiones que circularon en redes sociales y aseguró que la familia atraviesa horas de miedo e incertidumbre.
“Mi hermano no trabaja en la Municipalidad de Chascomús ni es dueño del autoservicio del que se habló”, afirmó. Además, explicó que el comercio pertenece a la familia de su esposa y que tanto él como Leandro son empleados.
Según relató, Leandro viajaba habitualmente desde La Plata para cubrir francos en el negocio y ayudar en el cuidado de su madre, quien tiene una discapacidad.
Fernando también negó que su hermano permanezca prófugo. “Está en contacto permanente con su abogado y esperando la citación de la Justicia. Nadie está prófugo”, sostuvo.
En ese sentido, aseguró que Leandro atraviesa “una crisis nerviosa muy fuerte” y remarcó que se presentará ante la Justicia cuando sea requerido.
Al referirse a la personalidad de su hermano, afirmó: “Nunca tuvo problemas con nadie. Es una persona tranquila y sinceramente no entendemos qué pasó”.
Durante la entrevista, Fernando Marcelino también denunció amenazas contra su entorno familiar y reveló que su madre, una mujer con movilidad reducida, vive momentos de mucha angustia.
“Pasaron personas diciendo que tenían marcada la casa y que la iban a prender fuego. Mi mamá no tiene nada que ver con esto y requiere cuidados permanentes”, expresó.
Además, evitó especular sobre posibles conflictos previos o hipótesis vinculadas al hecho y sostuvo que será la Justicia la que deberá esclarecer lo ocurrido. “Todo está muy confuso y tiene que ser la Justicia la que esclarezca el hecho”, señaló.
Sobre el final, dejó una reflexión sobre el impacto de la tragedia en ambas familias: “De un accidente salió una fatalidad terrible. Es una situación que no se le desea a nadie”.