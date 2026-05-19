La contundente declaración del hermano del acusado de atropellar y matar a Kevin Martínez

Según relató, Leandro viajaba habitualmente desde La Plata para cubrir francos en el negocio y ayudar en el cuidado de su madre, quien tiene una discapacidad.

Fernando también negó que su hermano permanezca prófugo. “Está en contacto permanente con su abogado y esperando la citación de la Justicia. Nadie está prófugo”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que Leandro atraviesa “una crisis nerviosa muy fuerte” y remarcó que se presentará ante la Justicia cuando sea requerido.

Al referirse a la personalidad de su hermano, afirmó: “Nunca tuvo problemas con nadie. Es una persona tranquila y sinceramente no entendemos qué pasó”.

Denunció amenazas contra la familia

Durante la entrevista, Fernando Marcelino también denunció amenazas contra su entorno familiar y reveló que su madre, una mujer con movilidad reducida, vive momentos de mucha angustia.

“Pasaron personas diciendo que tenían marcada la casa y que la iban a prender fuego. Mi mamá no tiene nada que ver con esto y requiere cuidados permanentes”, expresó.

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Además, evitó especular sobre posibles conflictos previos o hipótesis vinculadas al hecho y sostuvo que será la Justicia la que deberá esclarecer lo ocurrido. “Todo está muy confuso y tiene que ser la Justicia la que esclarezca el hecho”, señaló.

Sobre el final, dejó una reflexión sobre el impacto de la tragedia en ambas familias: “De un accidente salió una fatalidad terrible. Es una situación que no se le desea a nadie”.