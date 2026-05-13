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La angustia de un carnicero que duerme dentro de una cámara frigorífica por los robos

El hombre tomó una drástica decisión para proteger su negocio tras reiterados hechos de inseguridad.

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El drama de un carnicero que duerme dentro de una cámara frigorífica para evitar robos en un comercio de Tolosa.

El drama de un carnicero que duerme dentro de una cámara frigorífica para evitar robos en un comercio de Tolosa.

En la localidad bonaerense de Tolosa, un carnicero tomó una decisión extrema frente a los reiterados hechos de inseguridad que, según denunció, afectan a la zona: desde hace casi un mes duerme dentro de la cámara frigorífica en su comercio para evitar robos.

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Se trata de Juan, un trabajador de 40 años que asegura haber sufrido cinco intentos de entradera en apenas unas semanas y que decidió quedarse todas las noches dentro del local para proteger su fuente de trabajo.

"Teniendo alarmas, todo, igual es poco. Tenés que estar adentro porque se te meten igual", aseguró el damnificado este miércoles, en diálogo con A24.

Una cámara frigorífica convertida en dormitorio

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Para poder pasar las noches en el negocio, Juan contó que tuvo que dejar inutilizada la cámara frigorífica y acondicionarla de manera precaria para dormir allí.

"Me quedo, duermo y como acá. Carne para cocinar, tengo, así que no hay problema con eso”, expresó el comerciante que vive junto a su esposa, Teresa, y sus hijos de 13 años, Fiorela y Juan Pablo. Según explicó, el adolescente atraviesa un delicado cuadro de salud debido a una doble displasia de cadera y ya fue sometido a nueve cirugías.

Este trabajo es mi vida, me arruina la vida y la de la familia (si me roban). Tengo que arriesgarme, no me queda otra porque no hay policía ni patrullero”, sostuvo.

A pesar de los reiterados intentos de robo, Juan aseguró que intenta mantenerse firme frente a la situación. Al ser consultado sobre la angustia que atraviesa, el hombre respondió: “No voy a llorar porque me siento capaz de defenderme".

Según contó, su permanencia dentro del local es hoy la única forma que encuentra para evitar nuevos hechos de inseguridad. Además, tal como indicó, mantiene una barreta cerca por si alguien intenta ingresar durante la madrugada.

El hombre, llegado desde Paraguay en 2013, también se refirió a la actual situación del rubro. “En este momento, todos sabemos que la carne es incomible (sic) casi para todos. Está muy difícil”, concluyó.

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