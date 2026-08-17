En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
PASO
Casa Rosada

El Gobierno admite que está trabado en el Senado el proyecto para eliminar las PASO y negocia alternativas

La Casa Rosada confiesa que hasta hoy no cuenta con los votos para aprobar el proyecto para eliminarlas. Analiza con aliados, gobernadores y bloques de la oposición un proyecto alternativo para hacer las Primarias No Obligatorias o volver a suspenderlas por un año. Descartan listas colectoras.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
El gobierno negocia con los gobernadores alternativas para que en 2027 no haya PASO
El gobierno negocia con los gobernadores alternativas para que en 2027 no haya PASO, mientras busca los votos para las reformas económicas pendientes de Javier Milei.

El Gobierno admite que se encuentra "negociando alternativas", para que en las elecciones presidenciales de 2027, no haya Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según explicó una fuente de la mesa política ante la consulta de A24.com, la opción más aceptada por los partidos de la oposición aliada en este momento es que "las PASO no sean obligatorias".

Leé también Karina Milei busca apoyo de gobernadores para avanzar con la reforma electoral
Karina Milei recibió a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Mendoza, Alfredo Cornejo (Foto: Presidencia).

Sin embargo, no descartan en la Casa Rosada que -de no llegar a conseguir quórum- una opción alternativa sería "volver a suspenderlas" por un año, como ya ocurrió en las legislativas de 2025.

Las negociaciones se concentran en estos momentos con los gobernadores aliados al Gobierno y los bloques de la oposición dialoguista en el Senado, aunque en la Casa Rosada no confirman, tampoco descartan, la posibilidad de impulsar un diálogo con el bloque del peronismo.

En paralelo a la estrategia de acercamiento a los bloques de la oposición aliada y gobernadores con la mira puesta en sancionar los proyectos de leyes que reclama Javier Milei al Congreso antes de fin de año, el Gobierno insistirá hasta último momento, el día de la sesión, como ya hizo con el proyecto de Propiedad Privada, en el proyecto para "eliminar las PASO".

La estrategia para evitar pagar el costo político de haberlo anunciado y no conseguir los votos para concretarlo, seguirá así mientras sigue negociando alternativas.

¿Cómo funcionaría el proyecto para convertir en no obligatorias a las elecciones primarias?

Según anticiparon fuentes que forman parte de las negociaciones, el proyecto que hoy tiene más posibilidades de conseguir consenso es el que busca convertir en "no obligatorias" a las PASO. De concretarse, la alternativa que se maneja es descartar la propuesta de la UCR de impulsar listas colectoras.

En este caso, evalúan en el oficialismo y los aliados del PRO, la posibilidad de que se vote con una boleta única papel en todos los partidos o alianzas que presenten más de una lista para competir en las internas. De esa manera, el Estado financiaría la elección, pero ahorraría en la impresión de boletas para cada uno de los partidos políticos, dijeron las fuentes a A24.com.

Según admitieron las fuentes, el Gobierno seguirá negociando y recién llevará el tema al recinto cuando consiga dictamen de comisiones en el Senado.

Antes de eso, el Gobierno espera darle media sanción en el Senado, a los proyectos de Súper RIGI, Salud Mental y Zonas Frías. Para eso, evalían agregar un capítulo de zonas cálidas que reclaman los gobernadores aliados, en una sesión que esperan convocar para el próximo 26 de agosto.

En Diputados, paralelamente, impulsará la semana próxima a sesionar para votar el dictamen del proyecto de reforma del Banco Central, de Inocencia Fiscal II y, a confirmar, los tres proyectos presentados por el PRO referidos a electromovilidad, vandalismo rural y siembra a los costados de la ruta.

Todos esos temas serán parte de la agenda de la reunión de la mesa política del Gobierno convocada para este martes a las 13 horas en la Casa Rosada, con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Gobierno admite: No hay votos en el Senado para eliminar las PASO y negocia alternativas.
  • Opción principal: Convertir las PASO en no obligatorias o suspenderlas por un año más.
  • Negociaciones: Se dialoga con aliados, gobernadores y bloques opositores en busca de consenso.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada PASO Senado
Notas relacionadas
El Gobierno buscará el apoyo de gobernadores y aliados antes de empezar a debatir la reforma electoral
El Gobierno envió al Congreso la reforma electoral: los cambios clave del proyecto
El Gobierno reúne a la mesa política para discutir la reforma electoral y el informe de Adorni en el Congreso

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar