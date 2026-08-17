El Gobierno admite que está trabado en el Senado el proyecto para eliminar las PASO y negocia alternativas

La estrategia para evitar pagar el costo político de haberlo anunciado y no conseguir los votos para concretarlo, seguirá así mientras sigue negociando alternativas.

¿Cómo funcionaría el proyecto para convertir en no obligatorias a las elecciones primarias?

Según anticiparon fuentes que forman parte de las negociaciones, el proyecto que hoy tiene más posibilidades de conseguir consenso es el que busca convertir en "no obligatorias" a las PASO. De concretarse, la alternativa que se maneja es descartar la propuesta de la UCR de impulsar listas colectoras.

En este caso, evalúan en el oficialismo y los aliados del PRO, la posibilidad de que se vote con una boleta única papel en todos los partidos o alianzas que presenten más de una lista para competir en las internas. De esa manera, el Estado financiaría la elección, pero ahorraría en la impresión de boletas para cada uno de los partidos políticos, dijeron las fuentes a A24.com.

Según admitieron las fuentes, el Gobierno seguirá negociando y recién llevará el tema al recinto cuando consiga dictamen de comisiones en el Senado.

Antes de eso, el Gobierno espera darle media sanción en el Senado, a los proyectos de Súper RIGI, Salud Mental y Zonas Frías. Para eso, evalían agregar un capítulo de zonas cálidas que reclaman los gobernadores aliados, en una sesión que esperan convocar para el próximo 26 de agosto.

En Diputados, paralelamente, impulsará la semana próxima a sesionar para votar el dictamen del proyecto de reforma del Banco Central, de Inocencia Fiscal II y, a confirmar, los tres proyectos presentados por el PRO referidos a electromovilidad, vandalismo rural y siembra a los costados de la ruta.

Todos esos temas serán parte de la agenda de la reunión de la mesa política del Gobierno convocada para este martes a las 13 horas en la Casa Rosada, con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza.