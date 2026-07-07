La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Viviana Fein por irregularidades en la investigación de la muerte de Alberto Nisman

Alberto Nisman. (Foto: archivo)

También señalaron que hubo deficiencias en la preservación de elementos probatorios y omisiones en la recolección de evidencia durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. Además, consideraron que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, que la actuación de Fein estuvo "voluntariamente dirigida a desestimar y excluir todo aquello que pudiera modificar su anticipada y conjetural hipótesis".

La investigación deberá avanzar sobre otros funcionarios

Con esta resolución, la Cámara Federal también ordenó imprimir mayor celeridad a la investigación para resolver la situación procesal de otros funcionarios e integrantes de las fuerzas de seguridad que estuvieron presentes en el departamento de Nisman aquel fin de semana de enero de 2015 y que continúan imputados.

Los jueces aclararon que esta causa no analiza las circunstancias de la muerte del fiscal, sino exclusivamente las presuntas irregularidades cometidas durante la preservación de la escena y el manejo de la prueba. De esta manera, el expediente quedó encaminado hacia un eventual juicio oral contra la exfiscal.

La escena del crimen del caso Nisman. (Foto: archivo)

El caso Nisman, a más de una década de su muerte

Alberto Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento de Puerto Madero.

Días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios de su gobierno por presunto encubrimiento de los acusados iraníes del atentado contra la AMIA, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

La investigación sobre su muerte continúa siendo uno de los casos judiciales más trascendentes y controvertidos de la historia reciente argentina.

Qué dijo Viviana Fein tras ser indagada

En febrero de este año, Fein declaró en los tribunales de Comodoro Py y, al salir, defendió su actuación durante la investigación. "No hago mea culpa", afirmó ante los periodistas.

Consultada por la cantidad de personas que ingresaron al departamento de Nisman, sostuvo que el ingreso fue ordenado y escalonado. "Fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video", aseguró.

También rechazó que se hubiera contaminado la escena del crimen. "No contaminaron absolutamente nada. Nadie describe cómo se contaminó o qué faltó. Nunca nadie lo describió", manifestó.

Antes de retirarse, pidió que se analice el expediente completo y no solo las versiones difundidas públicamente. "Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla. Yo sé quién soy y cómo he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria", concluyó.