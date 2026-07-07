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El sufrimiento de los padres de Messi por el partido con Egipto

Dani Ambrosino contó en América Noticias cómo vivió Celia Messi el sufrido triunfo de la Selección y reveló el mensaje que le envió.

7 jul 2026, 20:45
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familia messi
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La clasificación de la selección argentina dejó una enorme alegría entre los hinchas, pero también una montaña rusa de emociones para la familia de Lionel Messi. En medio de la euforia por el triunfo, Dani Ambrosino reveló que mantuvo una conversación con Celia Messi, quien siguió el partido con la misma intensidad que millones de argentinos.

Al aire de América Noticias (América TV), el periodista compartió el intercambio que tuvo con la mamá del capitán de la Selección mientras todavía se vivían los festejos por la victoria.

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"Nos está mirando. Puntualmente me dice: 'Qué manera de sufrir por Dios'. Claro, imagínate ella lo está viendo de la misma manera que lo estábamos viendo nosotros eh desde el televisor, en grupo, en familia. 'Los estoy mirando', me dice ahora Celia. Un beso Celia", contó el comunicador.

Luego, Ambrosino agregó que la madre de Messi también recibió el llamado de PrimiciasYa, aunque los nervios del momento le jugaron una mala pasada. "Me dice: 'Hace un hace un ratito intentaron llamarme de PrimiciasYa con Marina' se puso se puso muy nerviosa. Se puso muy nerviosa. Celia es tímida. Así que le mandamos un beso grande a Jorge por supuesto", siguió.

Por último, el periodista reveló la frase que le dedicó a Celia en medio de la emoción por la clasificación argentina, reflejando el cariño que despierta la familia del capitán entre los hinchas: "Yo le dije: 'Hoy sos la mamá de todos los argentinos'".

Qué le dijo la mamá de Messi a Mirtha Legrand

La victoria de la selección argentina frente a Egipto en el Mundial 2026 no solo desató festejos en las calles, también tuvo un eco inesperado en la voz de Mirtha Legrand. La diva de la televisión compartió cómo vivió el partido y sorprendió al contar que, apenas terminado el encuentro, se comunicó con Celia Messi, la mamá del capitán.

En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la conductora relató una noche atravesada por la tensión y la alegría, y recordó la charla que mantuvo con la madre de Lionel. "Vi todo el partido, me emocioné", confesó, dejando ver la intensidad con la que siguió cada minuto.

Cuando Luis Ventura le preguntó qué jugador la había impactado más, Mirtha no dudó: "Messi, pero me gustaron todos. Estuvieron maravillosos. Me encantaron todos. Messi es el brujo, el brujo maravilloso". Una definición que resume la admiración que siente por el crack rosarino y por el grupo en general.

La sinceridad también apareció cuando le consultaron si había sentido temor durante el encuentro. "Sí, sí, sí, tuve miedo. Pensaba: 'No los va a recibir nadie cuando vengan a Buenos Aires', porque había leído que un equipo que había perdido no los había recibido de vuelta", admitió.

Fue entonces cuando reveló el intercambio más emotivo de la noche: "Hablé con la mamá de Messi, la felicidad, estaba llorando de emoción. Yo también lloré de emoción". Ese contacto con Celia le dio un matiz íntimo a la jornada, que trascendió lo deportivo.

Más adelante, la conductora recordó que nunca tuvo a un integrante de la familia Messi en su histórica mesa televisiva. "No, nunca. No, no, no. Lo espero con los brazos abiertos, sería un placer enorme", aseguró con entusiasmo.

El cierre llegó con las palabras que intercambió con Celia en ese llamado breve pero cargado de sentimientos: "Yo decía: 'Celia, te felicito'. Me decía: 'Te amo'. Era inmediatamente después, así que no podíamos mucho hablar. Ella lloraba y yo lloraba de emoción también".

     

 

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