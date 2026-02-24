En vivo Radio La Red
Política
Fiscal
justicia
COMODORO PY

La fiscal Fein declaró ante la Justicia por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman: "No hago..."

La exfiscal declaró ante la Justicia y negó responsabilidades en el procedimiento inicial realizado en el departamento donde hallaron al exjefe de la UFI-AMIA, Alberto Nisman.

Leé también Pidieron la indagatoria de Viviana Fein, la exfiscal que estuvo en el departamento donde murió Alberto Nisman
Viviana Fein, la primera fiscal del caso Nisman ahora acusada. 

Al salir, rechazó cuestionamientos y afirmó ante la prensa: “no hago mea culpa”. Sobre la cantidad de personas que ingresaron a la escena, sostuvo que “si alguna vez muestran el video no editado a los medios, van a tener la respuesta que quieren”. También aseguró que “fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video”, y remarcó que quienes entraron “no contaminaron absolutamente nada. Nadie describe cómo se contaminó o que faltó. Nunca nadie lo describió”.

La exfuncionaria pidió además que la cobertura mediática se base en el expediente judicial. “Miren lo que está adentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa. Es lo único que le pido a los medios, con todo respeto. Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla”. Antes de retirarse añadió: “Yo sé quién soy y cómo he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria”.

La imputación contra Fein

La citación fue ordenada por el juez federal Julián Ercolini a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien la imputó por presuntas “serias falencias” en las primeras horas de la investigación de diciembre de 2015. Según la hipótesis fiscal, esas fallas incluyeron negligencias que habrían comprometido evidencias relevantes.

El cuerpo de Nisman fue encontrado el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero, y la Justicia aún intenta determinar quiénes habrían participado del presunto asesinato, línea investigativa sostenida por la fiscalía.

El fiscal señaló en su dictamen que más de 80 personas habrían pasado por el lugar antes de que se aseguraran las pruebas iniciales, situación que describió como un “auténtico caos” con consecuencias directas sobre la recolección de indicios. Indicó que el sector más comprometido fue el baño donde apareció el cuerpo.

El expediente también le atribuye a Fein demoras en llegar al departamento, ingreso sin protección adecuada y permitir la circulación de personas no identificadas cuya presencia no habría quedado asentada. Para la fiscalía, existieron “concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos” esa noche, y advirtió que esos hechos “podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”.

Nisman investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina de 1994 y días antes de morir había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque.

