La desgarradora carta de despedida de la hija del camionero que murió en el brutal accidente de la Ruta 3

La joven compartió su profundo dolor a través de un posteo en Instagram, acompañado de fotos de su padre: “Mi viejito lindo, como yo te decía, ayer fue el peor día de mi vida, cuando me llegó ese llamado diciendo que ya no estabas… Pensar que toda la mañana te pensé y te tuve en mi mente, por algo estaba tan inquieta”.

mensaje accidente camion.jpg

En su mensaje, también hizo referencia al amor incondicional de su padre: “Tu cagón, como vos me decías, que me cagabas a pedo cuando no te hacía caso, pero siempre por mi bien y el de mis hermanas. Solo te pido fuerzas para seguir adelante, acá vamos a estar cuidando a la viejita que tenías de compañera y a la más peque que era tu chiquitita, que te aman con locura”.

La joven cerró su homenaje recordando el último encuentro que tuvo con su papá: “No te das una idea la parte de mí que te llevaste, y me quedo con el último día que te vi, que fue el sábado, que me viniste a cocinar porque llegaba de trabajar y querías verme. Siempre dando todo por nosotras. Te amo mi viejito lindo”. Carlos Alberto Almirón vivía en Monte Grande junto a su esposa.

Accidente sobre la ruta 3: qué más se sabe del hecho

El siniestro, que también se cobró la vida de otras tres personas, se produjo a la salida de una curva pronunciada y en medio de una intensa niebla, lo que habría dificultado severamente la visibilidad. El ómnibus había partido desde Necochea rumbo a Retiro, recorriendo la ruta provincial 86 hasta incorporarse a la ruta 3.

La cabina del camión, perteneciente a la empresa Transporte Vera e Hijos, quedó destruida por el impacto. José Damián Brito, quien conducía el micro al momento del accidente, fue trasladado a una clínica en Buenos Aires con heridas que no pusieron en riesgo su vida. Otras 16 personas resultaron lesionadas.

accidente ruta 3.jpg

La investigación del hecho quedó en manos del fiscal Javier Berlingieri, de la UFI N°1 de Cañuelas. Las primeras pericias indicarían que el camión podría haber invadido el carril del micro, hipótesis que, de confirmarse, extinguiría la acción penal por la muerte del conductor.

Desde el municipio, el secretario de Gobierno de San Miguel del Monte, Matías Balsamello, señaló: “Obviamente, entendemos que las condiciones de la neblina deben haber jugado un papel importante en el desenlace del accidente”.