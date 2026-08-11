¿Nicolás Occhiato podría llegar a El Trece? La inesperada pista que dieron en el programa de Darío Barassi

¿Nico Occhiato podría desembarcar en El Trece? Una inesperada conversación ocurrida durante Ahora Caigo (El Trece) alimentó los rumores sobre el futuro laboral del conductor de streaming y generó todo tipo de especulaciones en redes sociales. Todo comenzó cuando la productora del programa de Darío Barassi le hizo una llamativa sugerencia mientras estaban al aire: "Te voy a decir una cosa, hay un nuevo conductor, que está entrando a este canal, que no sabés lo bien que funcionaría en este programa", le comentó.