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¿Nicolás Occhiato podría llegar a El Trece? La inesperada pista que dieron en el programa de Darío Barassi

Una conversación al aire de Ahora Caigo despertó rumores que indican que Nico Occhiato podría desembarcar en la pantalla de El Trece.

11 ago 2026, 17:08
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¿Nico Occhiato podría desembarcar en El Trece? Una inesperada conversación ocurrida durante Ahora Caigo (El Trece) alimentó los rumores sobre el futuro laboral del conductor de streaming y generó todo tipo de especulaciones en redes sociales. Todo comenzó cuando la productora del programa de Darío Barassi le hizo una llamativa sugerencia mientras estaban al aire: "Te voy a decir una cosa, hay un nuevo conductor, que está entrando a este canal, que no sabés lo bien que funcionaría en este programa", le comentó.

Con su característico humor, Barassi se dispuso a responderle y arrancó: "Te voy a contestar con muchísima altura y siendo cero ordinario. Me chupa un…". Pero antes de que pudiera terminar la frase, la productora completó la idea revelando el nombre: "Te quiero Nico Occhiato". La mención lo sorprendió, y mientras volvía a su lugar para continuar con el juego, lanzó: "Qué terrible todas las cosas que cuenta Luli. Me encantaría que se sume Nico a la pantalla de El Trece".

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La palabra de Adrián Suar

El corte comenzó a circular en redes sociales y volvió a poner el foco sobre Nico Occhiato y su posible vuelta a la televisión abierta, luego de que meses atrás ya hubieran trascendido versiones sobre una millonaria propuesta de Adrián Suar para tentarlo. Hasta el momento, Occhiato continúa al frente de sus proyectos en el streaming y no hizo declaraciones sobre esta posibilidad.

Por su parte, Adrián Suar, quien recientemente habló sobre la programación de El Trece en Puro Show (El Trece), aseguró que le encanta Occhiato como conductor, aunque consideró que "no está buscando ese rol" en este momento.

     

 

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