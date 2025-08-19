En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
motochorros
delincuente
VIDEO

Ritual tumbero: así fue el último adiós al adolescente abatido en un robo que se hizo viral

La muerte de Thiago Rodrigo Reynoso, un adolescente de 16 años murió al intentar robarle la moto a un policía, generó un polémico ritual de despedida. Amigos y familiares quemaron su moto y difundieron el video en redes sociales.

Ritual tumbero: así fue el último adiós al adolescente abatido en un robo que se hizo viral. 

Ritual tumbero: así fue el último adiós al adolescente abatido en un robo que se hizo viral. 

Thiago Rodrigo Reynoso, un adolescente de 16 años con antecedentes por robo, murió el domingo tras intentar asaltar a un policía de civil. Su despedida no fue la de un velorio tradicional: amigos y familiares decidieron prender fuego la moto que solía usar el joven y difundir el ritual en redes sociales.

Leé también "Volá...": la llamativa reacción tumbera por la muerte de un motochorro de 16 años en un robo
Los hechos transcurrieron en Avellaneda. (Foto: archivo)

La secuencia, grabada en video y compartida en Instagram y Facebook, se viralizó rápidamente y estuvo acompañada de mensajes de dolor, pero también de bronca hacia la Policía y frases de exaltación hacia el adolescente fallecido. “Siempre presente hermanito, por siempre”, escribió uno de sus amigos. Otro fue más explícito: “Volá alto, ladrón”.

El intento de robo y el desenlace fatal

Embed

El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde, alrededor de las 18, en la zona de 68 entre 135 y 136, en Los Hornos, La Plata. El efectivo de la Policía Bonaerense, que se encontraba de franco y regresaba a su casa en moto junto a su pareja, fue interceptado por dos jóvenes armados que intentaron asaltarlo.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, uno de los sospechosos -luego identificado como Reynoso- apuntó con un arma al oficial, quien de inmediato se identificó como policía y respondió disparando. El adolescente cayó herido de gravedad, mientras que su cómplice logró escapar y permanece prófugo.

Reynoso fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, las heridas resultaron mortales y su fallecimiento se confirmó horas más tarde.

El caso fue caratulado inicialmente como “homicidio en ocasión de robo”, aunque los investigadores adelantaron que la figura podría mutar hacia la de “legítima defensa”, dado el contexto del enfrentamiento.

Video: gentileza 0221

Quién era Thiago Reynoso

El perfil del adolescente no tardó en conocerse. Thiago tenía antecedentes por robo y había sido detenido meses atrás en jurisdicción de la Comisaría Tercera de Ensenada. La Justicia, sin embargo, había dispuesto que regresara a su entorno familiar sin mayores medidas de contención.

En su barrio era identificado como parte de un grupo de jóvenes que frecuentemente protagonizaban hechos de inseguridad, en particular vinculados al robo de motos. En redes sociales, varias de sus fotos mostraban esa vida paralela: posaba arriba de motocicletas o con un arma en la mano.

Pese a esos antecedentes, su muerte generó una fuerte reacción entre allegados, quienes organizaron una despedida cargada de símbolos tumberos.

El ritual de despedida: fuego, motos y redes sociales

Embed

El gesto más comentado ocurrió pocas horas después de su fallecimiento. En un video que rápidamente circuló por redes, se observa cómo amigos y familiares de Reynoso prendieron fuego la moto que usaba habitualmente. La escena estuvo acompañada de gritos, llantos y mensajes de homenaje.

El ritual tiene un fuerte significado dentro de la cultura tumbera: quemar la moto simboliza el fin de la vida en las calles y la despedida de aquel que ya no volverá a usarlas. Se trata de un gesto que suele repetirse en contextos marginales, donde la motocicleta representa tanto la movilidad como el instrumento del delito.

El video, compartido en cuentas de Instagram y Facebook, estuvo acompañado de frases que expresaban dolor y, en muchos casos, bronca hacia la Policía. “Te me arrebataron de las manos, hermano. Eras una re persona, mirá cómo te vinieron a dar. Gorra hdp”, escribió un joven en una de las publicaciones.

Otro posteó: “Qué injusta esta vida de m… Siempre vas a estar presente, rocho”.

Despedida tumbera al motochorro asesinado 2
Thiago Rodrigo Reynoso, un adolescente de 16 a&ntilde;os con antecedentes por robo, muri&oacute; el domingo tras intentar asaltar a un polic&iacute;a de civil.

Thiago Rodrigo Reynoso, un adolescente de 16 años con antecedentes por robo, murió el domingo tras intentar asaltar a un policía de civil.

La situación del policía que mató al delincuente

El efectivo involucrado en el hecho entregó voluntariamente su arma reglamentaria para que se realizaran las pericias. Además, se secuestró su motocicleta como parte de la investigación.

Según trascendió, se encontraba acompañado por su pareja cuando fue abordado por los delincuentes. La fiscalía evalúa la posibilidad de que haya actuado en legítima defensa, ya que estaba frente a una amenaza armada.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso medidas inmediatas: tomar testimonios a testigos, secuestrar las armas, avanzar en la búsqueda del cómplice fugado y analizar las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
motochorros delincuente Despedida Moto
Notas relacionadas
Despedidas tumberas y mensajes en redes: así despidieron a dos jóvenes abatidos por la Policía en intentos de robo
Más de 12 disparos y un motochorro muerto: el video del brutal tiroteo con un policía en un robo
"¡Mi hija!, ¡mi hija!": el trágico final de dos hermanas que intentaron ayudar a su papá

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar