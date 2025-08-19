Ritual tumbero: así fue el último adiós al adolescente abatido en un robo que se hizo viral. 

De acuerdo con la reconstrucción judicial, uno de los sospechosos -luego identificado como Reynoso- apuntó con un arma al oficial, quien de inmediato se identificó como policía y respondió disparando. El adolescente cayó herido de gravedad, mientras que su cómplice logró escapar y permanece prófugo.

Reynoso fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, las heridas resultaron mortales y su fallecimiento se confirmó horas más tarde.

El caso fue caratulado inicialmente como “homicidio en ocasión de robo”, aunque los investigadores adelantaron que la figura podría mutar hacia la de “legítima defensa”, dado el contexto del enfrentamiento.

Quién era Thiago Reynoso

El perfil del adolescente no tardó en conocerse. Thiago tenía antecedentes por robo y había sido detenido meses atrás en jurisdicción de la Comisaría Tercera de Ensenada. La Justicia, sin embargo, había dispuesto que regresara a su entorno familiar sin mayores medidas de contención.

En su barrio era identificado como parte de un grupo de jóvenes que frecuentemente protagonizaban hechos de inseguridad, en particular vinculados al robo de motos. En redes sociales, varias de sus fotos mostraban esa vida paralela: posaba arriba de motocicletas o con un arma en la mano.

Pese a esos antecedentes, su muerte generó una fuerte reacción entre allegados, quienes organizaron una despedida cargada de símbolos tumberos.

El ritual de despedida: fuego, motos y redes sociales

El gesto más comentado ocurrió pocas horas después de su fallecimiento. En un video que rápidamente circuló por redes, se observa cómo amigos y familiares de Reynoso prendieron fuego la moto que usaba habitualmente. La escena estuvo acompañada de gritos, llantos y mensajes de homenaje.

El ritual tiene un fuerte significado dentro de la cultura tumbera: quemar la moto simboliza el fin de la vida en las calles y la despedida de aquel que ya no volverá a usarlas. Se trata de un gesto que suele repetirse en contextos marginales, donde la motocicleta representa tanto la movilidad como el instrumento del delito.

El video, compartido en cuentas de Instagram y Facebook, estuvo acompañado de frases que expresaban dolor y, en muchos casos, bronca hacia la Policía. “Te me arrebataron de las manos, hermano. Eras una re persona, mirá cómo te vinieron a dar. Gorra hdp”, escribió un joven en una de las publicaciones.

Otro posteó: “Qué injusta esta vida de m… Siempre vas a estar presente, rocho”.

La situación del policía que mató al delincuente

El efectivo involucrado en el hecho entregó voluntariamente su arma reglamentaria para que se realizaran las pericias. Además, se secuestró su motocicleta como parte de la investigación.

Según trascendió, se encontraba acompañado por su pareja cuando fue abordado por los delincuentes. La fiscalía evalúa la posibilidad de que haya actuado en legítima defensa, ya que estaba frente a una amenaza armada.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso medidas inmediatas: tomar testimonios a testigos, secuestrar las armas, avanzar en la búsqueda del cómplice fugado y analizar las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.