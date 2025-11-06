"Volá bien alto": la despedida tumbera a un chico de 15 años en un cementerio
Fue durante el entierro de Tiziano Benjamín Videla, el joven que había sido baleado a fines de septiembre en el barrio San Carlos.
Descontrolada despedida tumbera en el cementerio de La Plata: quemaron una moto
El cementerio municipal de La Plata fue escenario de una despedida “tumbera” que incluyó la quema de una motocicleta durante el entierro de Tiziano Benjamín Videla, el joven de 15 años que había sido baleado a fines de septiembre en el barrio San Carlos. La ceremonia, protagonizada por amigos y allegados, se viralizó en redes sociales por las imágenes del ritual que generó fuerte repercusión.
El video muestra una caravana de autos y motos que llega al camposanto, seguida de escenas donde los presentes bailan y gritan alrededor de una motocicleta en llamas, que según su entorno pertenecía al adolescente fallecido. En la grabación aparece el mensaje: “Se te va a extrañar, negro. Siempre en nuestros corazones, volá bien alto”.
El clip finaliza con una imagen generada con inteligencia artificial en la que se ve a Tiziano con alas, junto a una foto real en la que aparece sentado sobre su moto.
Embed
Videla había estado internado más de un mes en el Hospital San Juan de Dios, donde murió el lunes 3 de noviembre tras una larga agonía. El ataque ocurrió el 22 de septiembre en la esquina de 141 y 45, cuando recibió dos disparos, uno en la espalda y otro en el glúteo derecho, que le provocaron una lesión medular a la altura de la vértebra T2 y lo dejaron parapléjico.
Aquella noche, varios vecinos escucharon los tiros y llamaron a la Policía. Los agentes hallaron al adolescente tendido en la vereda junto a un revólver calibre .32, una vaina servida calibre 9 mm y un cargador vacío, elementos que reforzaron la hipótesis de un enfrentamiento armado.
El joven fue derivado inicialmente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde confirmaron el daño irreversible en su médula espinal. Días más tarde fue trasladado al San Juan de Dios, donde su cuadro se complicó hasta derivar en su fallecimiento. Con su muerte, la investigación será recaratulada de “lesiones graves y abuso de arma” a “homicidio”.
El principal sospechoso del crimen y los antecedentes penales del joven fallecido
Por el hecho se encuentra imputado un joven de 18 años, identificado como J. S. R., quien permanece bajo investigación por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2, a cargo de la fiscal Betina Lacki.
Durante un allanamiento realizado a fines de septiembre en la vivienda del sospechoso, su padre admitió ante los efectivos que su hijo había participado en el tiroteo. En el operativo se secuestraron tres pistolas (una Bersa Thunder .380 Plus, una Taurus G3 9 mm y otra Bersa del mismo calibre), junto con cargadores y municiones, que quedaron bajo custodia judicial.
Según fuentes judiciales, los investigadores apuntan a que el episodio estuvo vinculado a un ajuste de cuentas entre jóvenes del barrio. Tiziano tenía antecedentes por robo, encubrimiento y tenencia de armas de fuego, con causas abiertas en distintas fiscalías de La Plata.