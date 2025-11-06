"Volá bien alto": la despedida tumbera a un chico de 15 años en un cementerio

Aquella noche, varios vecinos escucharon los tiros y llamaron a la Policía. Los agentes hallaron al adolescente tendido en la vereda junto a un revólver calibre .32, una vaina servida calibre 9 mm y un cargador vacío, elementos que reforzaron la hipótesis de un enfrentamiento armado.

El joven fue derivado inicialmente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde confirmaron el daño irreversible en su médula espinal. Días más tarde fue trasladado al San Juan de Dios, donde su cuadro se complicó hasta derivar en su fallecimiento. Con su muerte, la investigación será recaratulada de “lesiones graves y abuso de arma” a “homicidio”.

El principal sospechoso del crimen y los antecedentes penales del joven fallecido

Por el hecho se encuentra imputado un joven de 18 años, identificado como J. S. R., quien permanece bajo investigación por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2, a cargo de la fiscal Betina Lacki.

Durante un allanamiento realizado a fines de septiembre en la vivienda del sospechoso, su padre admitió ante los efectivos que su hijo había participado en el tiroteo. En el operativo se secuestraron tres pistolas (una Bersa Thunder .380 Plus, una Taurus G3 9 mm y otra Bersa del mismo calibre), junto con cargadores y municiones, que quedaron bajo custodia judicial.

tiziano-benjamin-videla

Según fuentes judiciales, los investigadores apuntan a que el episodio estuvo vinculado a un ajuste de cuentas entre jóvenes del barrio. Tiziano tenía antecedentes por robo, encubrimiento y tenencia de armas de fuego, con causas abiertas en distintas fiscalías de La Plata.