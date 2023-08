La esposa del colectivero asesinado reveló en vivo detalles del ataque y la identidad de los agresores

En ese momento, los presentes comienzan a agredirlo y el hombre cae y se golpea con una piedra en la cabeza. En este marco, los agresores lo meten dentro de un auto y lo sacan de la zona a toda velocidad.

Cómo fue el ataque al colectivero asesinado a golpes

"El llega de trabajar a las 22.20 (...) Me dice 'gorda voy a comprar cigarrillos y una cerveza'. Lo llamo a las 23 y le digo 'dóndes estas, acá a una cuadra', me dice. Y me quedo dormida. Me levanto con los gritos que decían 'tomátela de acá, gil'", contó la esposa del colectivero en el programa Desayuno Americano.

En este marco, la mujer, Myrian González, afirmó que "fueron segundos" y que él estaba parado, cuando ocurrió una pelea.

"Estos asesinos golpearon a un pibe y él empezó a decirles 'déjenlo'. Se da la vuelta y uno de los asesinos se pone de frente diciéndoles cosas. Él le decía que no quería pelear", detalló.

"Él los conocía, los saludaba, les daba plata, no tenía quilombo con nadie ni le debía plata a nadie, le pegaron a sangre fría. Él no baja de la bici sino que verbalmente les dice que dejen de golpear al pibe. Con la primera piña que le da cae, trata de levantarse y le vuelven a pegar y se golpea en la esquina de la cabeza", agregó la mujer, que dijo que conocía bien a los asesinos.