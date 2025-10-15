En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
doble femicidio

La estrategia judicial de Pablo Laurta: ¿Se quiere hacer pasar por inimputable?

Durante su traslado pronunció palabras incoherentes, y se especula con que pueda ser parte de su estrategia judicial.

PABLO LAURTA: EL MACABRO PLAN DE LA INIMPUTABILIDAD

Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio en Córdoba y del asesinato de un hombre en Entre Ríos, ideó un minucioso plan de fuga que incluyó el uso de un kayak para cruzar clandestinamente la frontera entre Uruguay y Argentina.

Leé también Un nene de ocho años murió en San Juan por un enfrentamiento entre bandas
un nene de ocho anos murio en san juan por un enfrentamiento entre bandas

Las autoridades uruguayas hallaron el vehículo que Laurta había dejado oculto cerca de la orilla, preparado para su huida junto a su hijo tras los crímenes.

El plan, que involucró entrenamiento previo y logística detallada, fue frustrado por la intervención policial.

Durante su traslado, Laurta pronunció frases como “todo fue por justicia” y calificó a una de sus víctimas como “mártir”, lo que generó especulaciones sobre su estado mental y posibles estrategias para ser declarado inimputable.

Sin embargo, especialistas y periodistas advierten sobre el riesgo de psiquiatrizar delitos planificados y señalan la existencia de antecedentes y denuncias previas tanto en Argentina como en Uruguay.

FUENTE: YOUTUBE
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
El Tesoro de Estados Unidos volvió a vender dólares en el mercado argentino
El hallazgo clave que puede cambiar la causa del doble femicidio de Córdoba
La dolorosa confesión de la hermana de Luna, la joven asesinada por Pablo Laurta: "No puedo..."

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar