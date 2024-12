La exnovia de Fernando Cáceres rompió el silencio tras la muerte de su novia y fue contundente: "Tratando de..."

Cynthia Mussa, quien fue pareja de Cáceres hasta hace poco más de un año, fue una de las primeras en pronunciarse luego de que el fallecimiento de Candia generara confusión en redes sociales. Según relató, muchas personas pensaron erróneamente que la mujer fallecida era ella, lo que la llevó a aclarar la situación mediante sus estados de WhatsApp.

“Gracias a todos los que me llamaron, yo estoy bien, tratando de saber qué pasó. Gracias a todos por la preocupación”, escribió Mussa, visiblemente conmovida por la confusión y el trágico contexto. Sus palabras llegaron apenas unas horas después de que se confirmara la muerte de Candia, quien cayó desde el séptimo piso del edificio donde residía junto a Fernando Cáceres.

Mussa continuó respondiendo a los numerosos mensajes que recibió: “Les voy a responder a todos con paciencia. Tengo miles de mensajes. Gracias por la preocupación. Estoy bien, me apena la situación, pero todavía no se sabe qué pasó”, expresó en otro mensaje. Con estas palabras, Mussa no solo buscó despejar dudas, sino también compartir su solidaridad en medio de la incertidumbre.

El nombre de Cynthia Mussa surgió entre las especulaciones mediáticas debido a su vínculo pasado con Fernando Cáceres. Sobre esto, aclaró: “Los medios distorsionaron la noticia y surgió mi nombre, que es obvio por ser la última pareja de Cáceres. Pero como la mayoría sabe, hace un año que no tengo relación con Fernando”.

En este difícil contexto, Mussa dejó un mensaje esperanzador dirigido a sus hijos, quienes, según afirmó, son su mayor fortaleza. “Ellos son mi refugio, mi paz, mi todo en este torbellino. Dios es mi pastor, nada me faltará”, publicó la mujer, marcando un tono emocional y espiritual frente a las circunstancias.

Mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de condolencias y dudas, la familia de Raquel Candia levantó la voz para pedir una investigación exhaustiva sobre los hechos. Según las primeras informaciones, la mujer de 45 años falleció tras caer desde el séptimo piso del edificio ubicado en Ramos Mejía. Sin embargo, una prima de la víctima expresó serias sospechas sobre lo ocurrido.

“No nos dijeron nada. Está la pericia en el lugar y no nos dejaron subir. Venimos a ver exactamente qué pasó, porque nosotros no creemos que ella se haya tirado”, declaró la mujer, visiblemente afectada, en diálogo con el canal TN. Sus declaraciones encendieron alarmas y pusieron en duda la versión preliminar de los hechos.

Además, la prima de Candia insistió en que las autoridades deben investigar a Fernando Cáceres, sugiriendo que la relación de la pareja podría haber tenido conflictos que derivaron en esta tragedia. Aunque por el momento no hay imputaciones formales, estas declaraciones intensificaron la atención mediática sobre el exfutbolista.

La muerte de Raquel Candia sigue envuelta en misterio. Aunque las autoridades trabajan en las pericias para determinar qué ocurrió esa fatídica noche, las especulaciones y teorías no han cesado. Por un lado, la familia de Candia insiste en que no se trató de un suicidio, mientras que los allegados de Cáceres han preferido mantener silencio frente a las acusaciones indirectas.

La confusión en torno al caso también generó un intenso debate en redes sociales. Por un lado, algunos usuarios expresaron su apoyo a la familia de Candia, exigiendo justicia y esclarecimiento de los hechos. Por otro, varios señalaron la importancia de no adelantar conclusiones hasta que las investigaciones arrojen resultados concretos.

Fernando Cáceres, exjugador de fútbol que brilló en clubes como River Plate, Boca Juniors y la Selección Argentina, ha tenido una vida marcada por los altibajos. En 2009, sufrió un intento de robo en el que recibió un disparo que lo dejó gravemente herido y con secuelas permanentes. Desde entonces, su vida personal y pública ha estado bajo constante escrutinio.

El fallecimiento de Raquel Candia no solo pone nuevamente a Cáceres en el centro de la atención mediática, sino que también reabre interrogantes sobre su entorno personal. Aunque hasta el momento no se han dado declaraciones oficiales de parte del exfutbolista, la presión mediática y judicial podría intensificarse en los próximos días.