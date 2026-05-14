El picantísimo ida y vuelta entre Tamara Paganini y Franco Zunino por la comida en Gran Hermano: "Pende..."

En Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) la convivencia volvió a encenderse con un enfrentamiento entre Tamara Paganini y Franco Zunino. El cruce se dio en medio del desafío por el presupuesto semanal que quedó a la mitad tras la sanción del Big.
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En Gran Hermano Generación Dorada, hubo un fuerte cruce entre Tamara y Zunino. "Falta de respeto es lo que hacés vos", lanzó la participante.
En Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) la convivencia volvió a encenderse con un enfrentamiento entre Tamara Paganini y Franco Zunino. El cruce se dio en medio del desafío por el presupuesto semanal que quedó a la mitad tras la sanción del Big.
La discusión comenzó cuando Yanina Zilli gritó desde lejos en defensa de Zunino, lo que generó la reacción inmediata de Tamara: “Ahí va la otra”. Otro participante sumó: “No hace falta defenderlo de la otra cuadra. Puede hablar solo”, y el clima empezó a tensarse.
En medio de la escena, Titi Tcherkaski intervino con un comentario breve: “Está grande ya”. Pero Tamara no se contuvo y lanzó sin filtro: “Sos el hijo bobo”.
Zunino intentó responder con calma: “Sí, sí, está bien, pero eso es mala educación, porque hay gente que...”. Sin embargo, Tamara explotó: “Mala educación es cagarse en la comida de todos, pendejo de mierda. Eso es mala educación, cagarse en la comida de todos. Estoy clavada acá como un soldado, chabón”.
El cruce siguió subiendo de tono. Zunino retrucó: “Mirá cómo le hablás vos a la gente. Desubicada sos vos”. Pero Tamara no se quedó atrás y disparó con fuerza: “¿Desubicada soy yo? ¿Sabés qué pasa? Vos estás confundiendo puteadas con falta de respeto. Falta de respeto es lo que hacés vos. Yo puedo putear lo que vos quieras, pero falta de respeto en lo que hacés vos, que te estás cagando en la comida de todos”.
La gala del miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada estuvo cargada de tensión y sorpresas. La velada no solo marcó la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, quienes quedaron fuera por el famoso “voto planta”, sino que también dejó un momento inesperado que se convirtió en el centro de la noche: la confesión de Luana Fernández, que impactó de lleno a Gladys “la Bomba Tucumana”.
La situación se desató cuando Santiago del Moro lanzó una pregunta al grupo sobre qué perfil de persona les gustaría ver ingresar a la casa. Sin dudarlo, Luana respondió: “Sí, por favor, que entre un hombre para mí, te lo pido”. Acto seguido, sorprendió con una revelación que nadie anticipaba: “Que entre el hijo de la Bomba, que ya lo conozco y hay algo ahí, que ya nos conocimos”. Gladys, que tenía en sus manos una foto de su hijo Tyago Griffo, quedó desconcertada ante semejante declaración.
Lejos de retractarse, Luana fue más allá y agregó: “Sí, lo conozco, a Tiaguito. Tuvimos ahí algo, una noche de tragos, pero nada raro”. Sus palabras generaron un verdadero sacudón dentro de la casa y, como era de esperar, el tema se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en opinar.
La historia, sin embargo, no terminó en el programa. Afuera, la repercusión continuó: trascendió que Luana y Tyago se seguían en redes sociales, pero tras la confesión en vivo, el hijo de la Bomba optó por dejar de seguirla. Ese gesto fue interpretado como una respuesta contundente y terminó de encender la polémica que ya estaba instalada.