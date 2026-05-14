El picantísimo ida y vuelta entre Tamara Paganini y Franco Zunino por la comida en Gran Hermano: "Pende..."

El cruce siguió subiendo de tono. Zunino retrucó: “Mirá cómo le hablás vos a la gente. Desubicada sos vos”. Pero Tamara no se quedó atrás y disparó con fuerza: “¿Desubicada soy yo? ¿Sabés qué pasa? Vos estás confundiendo puteadas con falta de respeto. Falta de respeto es lo que hacés vos. Yo puedo putear lo que vos quieras, pero falta de respeto en lo que hacés vos, que te estás cagando en la comida de todos”.

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Por qué Luana dejó en shock a La Bomba Tucumana con una inesperada revelación sobre su hijo en Gran Hermano

La gala del miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada estuvo cargada de tensión y sorpresas. La velada no solo marcó la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, quienes quedaron fuera por el famoso “voto planta”, sino que también dejó un momento inesperado que se convirtió en el centro de la noche: la confesión de Luana Fernández, que impactó de lleno a Gladys “la Bomba Tucumana”.

La situación se desató cuando Santiago del Moro lanzó una pregunta al grupo sobre qué perfil de persona les gustaría ver ingresar a la casa. Sin dudarlo, Luana respondió: “Sí, por favor, que entre un hombre para mí, te lo pido”. Acto seguido, sorprendió con una revelación que nadie anticipaba: “Que entre el hijo de la Bomba, que ya lo conozco y hay algo ahí, que ya nos conocimos”. Gladys, que tenía en sus manos una foto de su hijo Tyago Griffo, quedó desconcertada ante semejante declaración.

Lejos de retractarse, Luana fue más allá y agregó: “Sí, lo conozco, a Tiaguito. Tuvimos ahí algo, una noche de tragos, pero nada raro”. Sus palabras generaron un verdadero sacudón dentro de la casa y, como era de esperar, el tema se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en opinar.

La historia, sin embargo, no terminó en el programa. Afuera, la repercusión continuó: trascendió que Luana y Tyago se seguían en redes sociales, pero tras la confesión en vivo, el hijo de la Bomba optó por dejar de seguirla. Ese gesto fue interpretado como una respuesta contundente y terminó de encender la polémica que ya estaba instalada.