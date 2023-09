La fuerte denuncia intrafamiliar de la abuela de Morena, la nena asesinada en Lanús

Embed

En tanto, agregó: "Hace rato vengo sufriendo esta violencia por parte de mi hijo y ahora también se agregó mi nieto, que tiene 20 años".

Sobre Hugo, el padre de Morena Domínguez, Antonina sostuvo:"Consume alcohol. Antes también se drogaba".

Según Antonina, la violencia que ejercen hacia ella "es verbalmente, más que nada, las cosas tremendas, terribles, irreproducibles que me dice. Y siempre fue contra mí y con Bruno".

"Yo vivo encerrada, yo vivo encerrada, acá, para que ellos no me agredan, para que no me insulten y aún así me viven insultando, me viven agrediendo, me viven molestando. Ahora tengo que soportar esto de parte de mis nietos también", completó la mujer.

Casi sin poder hablar, en medio de un llanto desgarrador, sostuvo: "Ya no puedo más. La justicia nunca me ayudó. Vengo bajando mucho de peso".

El crimen de Morena Domínguez

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de la mañana del miércoles 9 de agosto. La niña fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte N°60, ubicada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Giardino. La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que se convirtió en una prueba clave de la causa.

En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Morena se descompensó mientras esperaba la llegada de una ambulancia y fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio.

La autopsia reveló luego que su deceso fue consecuencia de un fuerte golpe a la altura del abdomen que le provocó una hemorragia interna.