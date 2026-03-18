La importante y vehemente reacción de la familia de Pedro y Juana, los jubilados desaparecidos hace 5 meses en Chubut

El 17 de octubre, la camioneta fue hallada abandonada y empantanada en el Zanjón de Visser (a unos 6 km de la costa y 15 km de la Ruta 3). El vehículo estaba cerrado con llave, sin signos de violencia aparente, con pertenencias personales en el interior y sin rastros de terceros.

Estado actual de la investigación

El caso continúa caratulado como "desaparición de persona" y sigue bajo la fiscalía de Chubut, a cargo del fiscal Cristian Olazábal. No hay plazos para su resolución y la pesquisa se mantiene activa, aunque con menor intensidad, tras la reducción de los rastrillajes masivos iniciales con helicópteros, drones, perros y Prefectura, debido a la falta de indicios nuevos.

Las pericias de ADN realizadas en la camioneta solo detectaron material biológico de Pedro y Juana, lo que debilitó la hipótesis de intervención de terceros (como robo o secuestro) y apunta más a un posible extravío o accidente en el terreno hostil. Hasta ahora, no se han encontrado rastros de crimen, ausencia voluntaria ni móvil económico.