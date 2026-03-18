La importante y vehemente reacción de la familia de Pedro y Juana, los jubilados desaparecidos hace 5 meses en Chubut

A cinco meses de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la familia de los jubilados desaparecidos en Chubut volvió a expresar su preocupación por la falta de avances concretos en la investigación.
A cinco meses de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la familia volvió a reclamar avances en la investigación.
A cinco meses de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la familia volvió a reclamar avances en la investigación
A cinco meses de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la familia de los jubilados desaparecidos en Chubut volvió a expresar su preocupación por la falta de avances concretos en la investigación.
"Es un dolor que no se puede explicar. Son cinco meses sin saber nada de ellos, despertándose cada día con la misma pregunta. Queremos que la Justicia se mueva, que nos den una respuesta", expresó Natalia, prima de Juana, en diálogo con la prensa local.
"No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó con ellos", agregó, reclamando que los organismos provinciales y nacionales informen públicamente los progresos de la pesquisa. En la misma línea, junto con el resto de la familia, exigió que se den a conocer medidas concretas para agilizar pericias y rastreos digitales.
Pedro Kreder y Juana Morales desaparecieron el 11 de octubre de 2025, cuando partieron desde Comodoro Rivadavia en su Toyota Hilux (patente NSP-455, color champagne) rumbo a Camarones, para participar en el 125° aniversario de la localidad y visitar familiares. Fueron vistos por última vez en la zona de los Cañadones de Visser, cerca del paraje Rocas Coloradas, un área rural inhóspita, de terreno difícil con barro, barrancas y exposición a condiciones climáticas extremas.
El 17 de octubre, la camioneta fue hallada abandonada y empantanada en el Zanjón de Visser (a unos 6 km de la costa y 15 km de la Ruta 3). El vehículo estaba cerrado con llave, sin signos de violencia aparente, con pertenencias personales en el interior y sin rastros de terceros.
El caso continúa caratulado como "desaparición de persona" y sigue bajo la fiscalía de Chubut, a cargo del fiscal Cristian Olazábal. No hay plazos para su resolución y la pesquisa se mantiene activa, aunque con menor intensidad, tras la reducción de los rastrillajes masivos iniciales con helicópteros, drones, perros y Prefectura, debido a la falta de indicios nuevos.
Las pericias de ADN realizadas en la camioneta solo detectaron material biológico de Pedro y Juana, lo que debilitó la hipótesis de intervención de terceros (como robo o secuestro) y apunta más a un posible extravío o accidente en el terreno hostil. Hasta ahora, no se han encontrado rastros de crimen, ausencia voluntaria ni móvil económico.