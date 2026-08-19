Día clave para Pity Álvarez: quiénes son los cuatro testigos clave que declararán en el juicio

De acuerdo con su relato, Álvarez le disparó a la víctima y calificó el impacto como “certero en el ojo”. También sostuvo que después efectuó otras tres detonaciones contra Díaz.

Durante su declaración, Stiempcich pidió que el músico y el público abandonaran momentáneamente la sala para poder brindar su testimonio. Los jueces hicieron lugar al pedido.

En esa misma audiencia también declararon tres vecinos y la encargada del edificio donde vivía Álvarez. Uno de los testigos afirmó haber escuchado primero un disparo y luego una ráfaga de otros tres.

El tribunal dispuso entonces un cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando será el turno de los cuatro efectivos policiales.

Por qué el juicio se demoró durante años

Álvarez fue detenido hace ocho años luego de confesar el crimen. Sin embargo, el proceso judicial tuvo varias interrupciones antes de llegar al debate oral.

El inicio del juicio había sido previsto años atrás, pero el Cuerpo Médico Forense determinó que el cantante atravesaba una situación psiquiátrica que le impedía afrontar un proceso judicial.

El debate llegó a suspenderse por primera vez en 2021. Luego se estableció una nueva fecha para 2023, aunque en marzo de ese año volvió a quedar suspendido debido al estado de salud del acusado. Actualmente, el proceso se desarrolla ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Hasta el momento, Pity Álvarez no declaró ante el tribunal. Durante las distintas audiencias del juicio, incluso, en algunas oportunidades fue visto dormido dentro de la sala.