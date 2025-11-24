En vivo Radio La Red
AFA

Javier Milei apoyó a Estudiantes de La Plata tras la polémica por el pasillo a Rosario Central

El presidente salió públicamente a respaldar a Estudiantes de La Plata en medio de la controversia que se generó por el gesto del equipo albirrojo durante el pasillo que se realizó para homenajear a Rosario Central, designado recientemente campeón de la Liga por la AFA

Javier Milei apoyó a Estudiantes de La Plata tras la polémica por el pasillo a Rosario Central

A través de su cuenta de X, Milei publicó una imagen con una camiseta de Estudiantes y escribió: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, en referencia a Osvaldo Zubeldía, el histórico técnico que marcó la identidad del club y llevó al equipo a conquistar tres Copas Libertadores y la Intercontinental de 1968 ante Manchester United.

El mensaje no fue casual: en aquella época dorada jugaban Carlos Bilardo —a quien Milei suele citar como inspiración y se declara “bilardista”— y Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes.

La publicación del Presidente se produjo horas después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA abriera un expediente contra Estudiantes por haber dado la espalda durante el pasillo al campeón.

Según el Boletín Oficial del organismo, la decisión se tomó de oficio por “el comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el 23 de noviembre”, en relación con el protocolo de homenaje a Rosario Central.

Antes de tomar una resolución, el Tribunal dispuso:

Dar 48 horas a la Comisión Directiva, a Verón y al capitán Santiago Núñez para presentar un descargo.

Notificar a todos los jugadores que participaron del pasillo para que aclaren si actuaron por decisión propia o por instrucciones de un tercero.

Recordar que, en caso de no responder en término, el Tribunal fallará igual “con las constancias obrantes en autos”, según el Código Disciplinario.

Por qué Estudiantes rechazó la designación de Rosario Central como campeón

La postura del Pincha no surgió del gesto en la cancha: horas antes, el club había manifestado en redes sociales que “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, contradiciendo a la Liga Profesional de Fútbol, que aseguró que la decisión se tomó “por unanimidad” en el Comité Ejecutivo.

Según las actas de la LPF, Estudiantes estuvo representado por su vicepresidente, Pascual Caiella, en esa reunión. El desacuerdo entre lo dicho por el club y lo asentado por la Liga sumó un nuevo capítulo al conflicto.

La posición de Verón después del triunfo y el trasfondo dirigencial

Luego de la clasificación a los cuartos de final del Clausura, Verón publicó un mensaje en Instagram: “Vamos nosotros”, acompañado de una extensa cita del expresidente Mariano Mangano, una referencia histórica a la identidad y la filosofía del club.

El trasfondo político-deportivo no es menor. Verón viene impulsando desde hace años la idea de incorporar capitales privados al fútbol argentino, una iniciativa que incluyó negociaciones con el empresario estadounidense Foster Gillett, aunque sin acuerdo final. En ese terreno, Milei ya expresó en reiteradas oportunidades su apoyo a la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas, alineándose con una visión que coincide con la de la dirigencia albirroja.

