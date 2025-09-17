En vivo Radio La Red
Policiales
Brutal ataque
La Plata
VIDEO

Brutal ataque: así fue la violenta golpiza de dos trapitos a un agente municipal

Un grupo de cuidacoches agredió a golpes a un inspector en medio de una disputa vinculada a pintadas de hinchas de Gimnasia y Estudiantes.

La ciudad de La Plata fue escenario de un violento episodio que terminó con un detenido y gran preocupación por parte de vecinos y autoridades. En la noche del lunes, un agente de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad fue atacado por al menos dos cuidacoches en la intersección de 1 y 60, un punto neurálgico de la capital bonaerense.

El agente había sido convocado por un conflicto previo relacionado con pintadas realizadas por hinchas de Gimnasia y Estudiantes, que derivó en una pelea entre simpatizantes de ambos clubes.

Según testigos, un grupo de fanáticos albirrojos llegó hasta el lugar para repintar postes de luz que ya habían sido intervenidos por hinchas del Lobo. Esto desató una serie de discusiones y agresiones que requirieron la intervención de la Guardia Urbana.

La secuencia del ataque

De acuerdo con las imágenes registradas por un vecino, la situación escaló rápidamente. En el video, de aproximadamente 15 segundos de duración, se observa cómo uno de los cuidacoches lanza un objeto contra la cara del agente municipal y luego lo persigue a golpes de puño.

Mientras el inspector intenta retroceder para evitar la agresión, un segundo cuidacoches se suma a la embestida y le propina varias patadas. Dos compañeras del agente intentan intervenir para frenar la violencia, en medio de los gritos de alerta de quienes presenciaban la escena.

La situación generó gran tensión en la esquina, donde varios vecinos salieron de sus casas para ver lo que ocurría. Según relataron testigos, el momento fue tan violento que temieron que la agresión terminara en un hecho de mayor gravedad.

Luego de la brutal secuencia, personal policial llegó al lugar y logró reducir al principal agresor, un joven de 24 años. Fuentes de la investigación informaron que el detenido enfrenta ahora cargos por “resistencia a la autoridad” y “lesiones”, en el marco de una causa que ya se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3.

Las autoridades confirmaron que se están analizando las filmaciones de cámaras de seguridad de la zona para determinar con precisión cómo comenzó el enfrentamiento y si hubo más personas involucradas.

