La inusitada noticia que genera esperanza en el caso Loan: "En la mira..."

Gallego descartó la posibilidad de que la desaparición de Loan esté relacionada con una red de trata internacional, una de las hipótesis que había sido barajada en los inicios del caso. En cambio, sugirió que podría estar vinculado a “un grupo provincial pequeño organizado”. Esta nueva línea de investigación parece haber reavivado la esperanza de la familia, ya que el abogado aseguró: “Por estas horas estamos más cerca”.

Durante una entrevista en el programa Mañanísima del canal El Trece, surgieron preguntas sobre el papel de la abuela de Loan en los hechos. El niño desapareció después de visitar su casa, ubicada en una zona rural de 9 de Julio, Corrientes, mientras recorría un naranjal cercano.

El abogado fue consultado sobre si tenía sospechas acerca de la abuela, a lo que respondió: “A mí no me gustó su actitud, no la conozco”. Esta respuesta encendió las alarmas, ya que la periodista Estefi Berardi coincidió, afirmando: “A mí tampoco, yo lo dije siempre”.

Gallego también recordó un dato llamativo: “Esa era la primera vez que Loan iba a la casa de la abuela. Qué casualidad”, sugiriendo que este hecho podría ser relevante en la investigación.