La investigación por el soldado muerto en la Quinta de Olivos sumó detalles impactantes

La titular del juzgado federal también señaló que el caso de Gómez no sería un hecho aislado, y repasó otros episodios similares detectados durante la investigación, lo que permitió identificar un patrón de funcionamiento en este tipo de estafas y extorsiones virtuales.

La causa continúa en curso y no se descartan nuevas medidas para determinar si hubo más personas involucradas en la organización y si existieron otras víctimas afectadas por el mismo mecanismo.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y qué decía la carta junto a su cuerpo

El soldado hallado sin vida era oriundo de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su perfil crediticio registra deudas de distinta antigüedad por casi dos millones de pesos con bancos y entidades financieras. El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército, mientras que la Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia.

Toda la información recabada fue puesta a disposición de la jueza Arroyo Salgado. De acuerdo a las primeras pericias, el disparo que provocó la muerte habría sido efectuado con un fusil FAL, arma que se encontraba junto al cuerpo.

Según los informes oficiales, el cadáver fue hallado “dentro de uno de los puestos internos” de la Quinta. De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes en ese marco, intervino la DUOF San Isidro de la PFA, que realizó las primeras actuaciones junto con el área de Seguridad Presidencial.