El golpe millonario que podría enfrentar Rosalía tras la polémica por su burla a la Argentina

A ese monto todavía habría que agregar los ingresos derivados del merchandising oficial. En caso de que una cantidad significativa de compradores solicite la devolución de sus entradas, el impacto económico para la cantante y la producción podría ser millonario.

Qué se sabe sobre los show de Rosalía en el Movistar Arena

A pesar de los rumores que circularon en las últimas horas y del fuerte revuelo que generó la polémica en redes sociales, los cuatro recitales de Rosalía en el Movistar Arena siguen confirmados. Hasta el momento, ni la producción del LUX Tour ni el estadio emitieron un comunicado oficial anunciando una cancelación o reprogramación de las presentaciones.

En medio de la controversia, también comenzaron a multiplicarse las reacciones de los fanáticos. Mientras algunos manifestaron su intención de solicitar la devolución de las entradas, otros decidieron ponerlas a la venta en plataformas de reventa. Al mismo tiempo, crecieron las campañas en contra de la presencia de la artista en el país, con pedidos para que sea declarada "persona no grata". A ese escenario se suma otro dato que refleja el impacto del escándalo: Rosalía también registró una caída en la cantidad de seguidores en sus cuentas.

De esta manera, las funciones previstas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto continúan dentro del calendario oficial. Si bien el escándalo derivó en pedidos de devolución de entradas y campañas de boicot impulsadas por algunos usuarios en redes sociales, por ahora no existe ninguna confirmación oficial que indique que los conciertos corren riesgo de suspenderse.