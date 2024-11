La mamá de Loan reveló el detalle más estremecedor sobre la desaparición del nene

El día que marcó la desaparición de Loan

Loan salió con su padre, José Peña, para asistir a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, de 87 años, situada en una zona rural. La visita, inicialmente esperada como un momento de esparcimiento, se tornó en una pesadilla cuando el niño no regresó a su hogar. Desde entonces, la familia y la comunidad de Corrientes han vivido en una constante búsqueda, sostenida por la esperanza y el dolor.

En una reciente entrevista con el periodista Alfredo Casado, María Noguera expresó su profunda frustración por lo que considera una respuesta insuficiente de las autoridades en los primeros días tras la desaparición. “Los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó”, compartió con la voz quebrada. Su testimonio refleja no solo la tristeza, sino también la desesperación de una madre que siente que la búsqueda de su hijo no fue priorizada adecuadamente.

Las sospechas que dividen a la familia

La familia de Loan ha sido objeto de tensiones internas desde el día de la desaparición. Aunque el padre, José Peña, acompañó al niño al almuerzo, María asegura que él no estaba al tanto de los detalles del encuentro familiar. “Por sorpresa, nadie sabía nada”, explicó Noguera, insinuando que el evento había sido organizado sin que Peña conociera completamente las circunstancias ni la lista de invitados.

María Noguera dejó claro que no sospecha de Catalina, la abuela de Loan, a pesar de que fue la anfitriona del almuerzo. Sin embargo, dirigió sus sospechas hacia otra integrante de la familia, Laudelina, sobre la cual prefirió no dar más detalles, pero dejó en el aire una preocupación latente: “Creo que todo fue por el lado de Laudelina”, comentó, sembrando dudas sobre el posible involucramiento de esta persona en la desaparición.

Una investigación llena de obstáculos

La investigación para encontrar a Loan Danilo Peña ha sido un proceso difícil y lento. Con el paso de los meses, los avances han sido mínimos, lo que ha generado críticas y descontento entre los familiares. María Noguera ha sido abierta al compartir su percepción de que las autoridades locales no han hecho lo suficiente, y que, en lugar de hallar respuestas, la investigación se ha topado con trabas e incluso con actos que podrían ser considerados intimidatorios.

La familia de Loan presentó una denuncia mencionando presiones ejercidas por personas de influencia local, entre ellos el abogado José Codazzi y el senador provincial Diego Pellegrini. Estos nombres han levantado alarmas, sugiriendo la posibilidad de un conflicto de intereses o de intentos de desviar el curso de la investigación. Según los testimonios de la familia, la implicación de estas figuras podría estar ralentizando la búsqueda y afectando el acceso a la verdad.

“Estamos luchando no solo contra el tiempo, sino contra personas que deberían estar ayudando y no lo hacen”, declaró un allegado de la familia, reafirmando la percepción de que ciertos sectores podrían estar más interesados en proteger otros intereses que en resolver el caso.

Un vacío emocional y la espera de respuestas

El dolor de María Noguera es palpable en cada una de sus palabras. Su vida ha cambiado de manera irrevocable desde que Loan desapareció, y la falta de certezas ha transformado su día a día en un sinfín de preguntas sin respuesta. La ausencia de su hijo ha dejado un vacío que solo se acrecienta con el paso del tiempo y con la percepción de que la justicia no avanza.

Las semanas y los meses sin noticias han hecho que la familia de Loan sienta que el caso podría quedar en el olvido si no se mantiene la presión pública y mediática. Por ello, las palabras de María y su valentía para hablar públicamente buscan ser un recordatorio de que detrás de cada investigación hay una familia que sufre y espera.

El rol de la comunidad y el llamado a la acción

La desaparición de Loan ha movilizado a la comunidad de Corrientes, con grupos de vecinos organizando vigilias, marchas y actividades de concienciación para mantener la búsqueda activa. Sin embargo, el eco de estas acciones parece haberse topado con un sistema judicial lento y una red de influencias que la familia denuncia como obstaculizadoras.

La madre de Loan ha instado a las autoridades a que redoblen esfuerzos y reconsideren su enfoque en el caso. “No es solo nuestro hijo, es un niño, y todo niño merece volver a casa”, afirmó María, apelando a la empatía de quienes tienen el poder de cambiar el rumbo de la investigación. El sufrimiento de una madre que busca a su hijo trasciende fronteras y situaciones; es un grito que reclama justicia y acción.