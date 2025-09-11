Video: un joven filmó cómo su vecino le disparó en plena calle de Rosario tras una discusión

La violencia vecinal sumó un nuevo capítulo en Rosario. Este miércoles, un joven filmó el momento exacto en que un vecino de 75 años le disparó con una carabina en medio de una discusión en el barrio Las Delicias, zona sur de la ciudad.
La víctima está internada en estado delicado con una herida de arma de fuego en el abdomen. El presunto agresor fue detenido con una carabina.
Un joven filmó cómo su vecino le disparó en plena calle de Rosario tras una discusión.
La víctima, identificada como Omar V. (29), fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con una herida de arma de fuego en el abdomen. Permanece internado en estado delicado. El agresor, Pedro D. M., fue detenido por la Policía con el arma calibre .22 en su poder.
Según la investigación del fiscal Franco Tassini, el hecho se originó en una disputa que arrastraba meses por problemas de convivencia. Testimonios recogidos por la Policía señalaron que Omar lanzó piedras contra la casa de su vecino antes de que este saliera armado y efectuara el disparo.
El propio joven grabó la secuencia: “Está disparando con esa arma”, se lo escucha decir en el video mientras enfoca al hombre que estaba en la vereda con la carabina. Segundos después, se oyen un insulto, el tiro y un grito desesperado: “El viejo me disparó, llamen a una ambulancia”.
La madre de la víctima, Nidia, contó a Canal 3 que recibió un llamado de su hijo y lo encontró convulsionando. “Él nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas. Este hombre tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta”, denunció.
Por su parte, Isabel, esposa del detenido, brindó otra versión: aseguró que las molestias comenzaron cuando Omar estacionaba su auto frente a la casa. “Desde que tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Somos personas grandes, enfermos del corazón”, explicó.
La mujer insistió en que el disparo no fue intencional. “Pedro tiró al piso y la bala rebotó. No respeta los horarios de convivencia. Muchos vecinos están en contra, pero nadie hace nada”, sostuvo.