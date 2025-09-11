Video: un joven filmó cómo su vecino le disparó en plena calle de Rosario tras una discusión

Embed

El relato de la familia y los vecinos

La madre de la víctima, Nidia, contó a Canal 3 que recibió un llamado de su hijo y lo encontró convulsionando. “Él nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas. Este hombre tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta”, denunció.

Por su parte, Isabel, esposa del detenido, brindó otra versión: aseguró que las molestias comenzaron cuando Omar estacionaba su auto frente a la casa. “Desde que tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Somos personas grandes, enfermos del corazón”, explicó.

La mujer insistió en que el disparo no fue intencional. “Pedro tiró al piso y la bala rebotó. No respeta los horarios de convivencia. Muchos vecinos están en contra, pero nadie hace nada”, sostuvo.