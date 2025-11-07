En vivo Radio La Red
Policiales
Salta
Pilotos
MÁS DE 364 KILOS DE COCAÍNA

El increíble detalle por el cual los investigadores lograron atrapar a los pilotos de la aeronave que cayó en Salta

Los dos hombres fueron arrestados en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, Salta, tras varios días prófugos. El sorpresivo gesto por el que cayeron.

La avioneta cayó el martes en Salta. (Foto: archivo).

Leé también Video: así fue el momento en el que se estrelló una avioneta con 130 kilos de cocaína
Video: así fue el momento en el que se estrelló en Salta una avioneta que llevaba más de 130 kilos de cocaína

La detención se produjo después de que una avioneta cargada con cocaína cayera e incendiara el último martes en un campo del sur salteño. En el lugar, Gendarmería encontró unos 100 kilos de droga dentro de la aeronave, y más tarde otros 200 kilos enterrados a unos 70 kilómetros del sitio del siniestro. En total, se incautaron 364 kilos de cocaína.

Los detenidos fueron identificados como Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera, ambos con lesiones visibles en los brazos, presuntamente causadas durante el accidente. Este viernes, la jueza federal de Garantías Mariela Giménez les dictó prisión preventiva por contrabando de estupefacientes.

La medida también alcanzó a otros tres salteñosJulián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar— que habían sido capturados el martes en una zona rural de Rosario de la Frontera. Todos fueron acusados de integrar una organización narcocriminal trasnacional, dedicada al contrabando de cocaína desde Bolivia.

Durante la audiencia, la magistrada fijó un plazo de seis meses para la investigación y la prisión preventiva. En representación del Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal general Eduardo Villalba, la fiscal adjunta Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes imputaron a los acusados por “contrabando de importación de estupefacientes, agravado por el número de personas intervinientes y el uso de una aeronave operada de manera irregular”.

Los imputados como caoutores de esos delitos fueron los pilotos bolivianos Quinteros Peredo y Mercado Cuajera, mientras como partícipes necesarios quedaron acusados los salteños Julián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar.

Según la fiscalía, unos 134 kilos de cocaína quedaron en la avioneta siniestrada, mientras que el resto fue hallado enterrado en un predio rural, en el marco de un amplio operativo conjunto de la Justicia Federal y Gendarmería Nacional.

