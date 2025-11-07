El increíble detalle por el cual los investigadores lograron atrapar a los pilotos de la aeronave que cayó en Salta

Durante la audiencia, la magistrada fijó un plazo de seis meses para la investigación y la prisión preventiva. En representación del Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal general Eduardo Villalba, la fiscal adjunta Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes imputaron a los acusados por “contrabando de importación de estupefacientes, agravado por el número de personas intervinientes y el uso de una aeronave operada de manera irregular”.

Los imputados como caoutores de esos delitos fueron los pilotos bolivianos Quinteros Peredo y Mercado Cuajera, mientras como partícipes necesarios quedaron acusados los salteños Julián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar.

Según la fiscalía, unos 134 kilos de cocaína quedaron en la avioneta siniestrada, mientras que el resto fue hallado enterrado en un predio rural, en el marco de un amplio operativo conjunto de la Justicia Federal y Gendarmería Nacional.