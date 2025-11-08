Wanda Nara reveló si se va a casar o no con Martín Migueles: la dura advertencia de Maxi López
A un mes de oficializar su romance, Wanda Nara respondió de manera contundente acerca de si tiene en mente casarse con Martín Migueles. Por su parte, Maxi López advirtió sobre las implicancias que conllevaría dar ese paso en la relación.
8 nov 2025, 23:37
Wanda Nara reveló si se va a casar o no con Martín Migueles: la dura advertencia de Maxi López
Todo indica que la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles avanza a paso firme y se consolida día a día. Lejos de mantener un perfil bajo, la pareja comparte en redes sociales los momentos más significativos de su vínculo: cenas románticas, escapadas al exterior y hasta trascendió que el empresario le habría hecho una propuesta de casamiento a la conductora.
Pero eso no es todo. La empresaria decidió dar un paso más y presentarlo oficialmente a su círculo más íntimo, incluidos sus hijos y su expareja Maxi López, con quien Migueles habría entablado una buena relación. La confianza es tal que el exfutbolista le dio un consejo sobre los planes que tienen de ir al altar, según Nara compartió en sus historias de Instagram luego de activar una caja de preguntas.
Entre tantas consultas que le hicieron en este día sábado 8 de noviembre, una de ellas fue: “¿Te volverás a casar?”. Sobre eso, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) esquivó un poco la respuesta fácil de si o no y sacó a la luz dos intimidades de la pareja.
Por un lado, Wanda respondió que “él quiere, nunca se casó” y, por otro, reveló la charla que aparentemente tuvo su novio con su expareja en un acto de pura confianza entre ambos. “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”, comunicó a sus seguidores.
Cómo confesó Wanda Nara a Maxi López su romance con Mauro Icardi
Wanda Nara y Maxi López sorprendieron este jueves 6 de octubre en Fernet con Grego (Telefe) al sentarse juntos y hablar sin filtros sobre su pasado, sus diferencias y el vínculo que hoy los une. La expareja, protagonista durante años de una de las separaciones más mediáticas del país, se mostró relajada y en términos cordiales.
En la entrevista, Wanda recordó cómo manejó la situación al iniciar su famosa relación con Mauro Icardi y cómo lo comunicó a Maxi: "Yo cuando muchos dicen: 'No, bueno, la icardiada o no icardiada'. Él fue el primero que se enteró de toda la situación, yo levanté el teléfono, hablé con él, le planteé la situación y el por qué, y bueno, después lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, lo de las casas, las no casas, mil cosas, pero yo siempre fui clara con él y sincera. Fue hasta acá".
La empresaria también expresó su alegría por la familia de Maxi: "Y la verdad que hoy estoy recontenta por su mujer, sus hijos". A lo que él respondió con afecto: "Yo acompaño a los tuyos también, comemos juntos. Parece que hoy la felicidad por otro lado".
Embed
La relación entre Wanda y Maxi comenzó a transformarse con el paso de los años. Tras su polémica separación en 2013, marcada por infidelidades y el comienzo del romance de Wanda con Icardi —entonces amigo de López—, ambos atravesaron un largo conflicto legal. Con el tiempo, lograron superar sus diferencias, especialmente en lo económico, y reconstruir un vínculo más saludable, que parecía que nunca llegaría.
Hoy, lejos de los conflictos del pasado, la ex pareja mantiene una relación cordial y basada en el respeto mutuo, con el bienestar de sus hijos como prioridad central.