Wanda Nara reveló si se va a casar o no con Martín Migueles: la dura advertencia de Maxi López

Cómo confesó Wanda Nara a Maxi López su romance con Mauro Icardi

Wanda Nara y Maxi López sorprendieron este jueves 6 de octubre en Fernet con Grego (Telefe) al sentarse juntos y hablar sin filtros sobre su pasado, sus diferencias y el vínculo que hoy los une. La expareja, protagonista durante años de una de las separaciones más mediáticas del país, se mostró relajada y en términos cordiales.

En la entrevista, Wanda recordó cómo manejó la situación al iniciar su famosa relación con Mauro Icardi y cómo lo comunicó a Maxi: "Yo cuando muchos dicen: 'No, bueno, la icardiada o no icardiada'. Él fue el primero que se enteró de toda la situación, yo levanté el teléfono, hablé con él, le planteé la situación y el por qué, y bueno, después lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, lo de las casas, las no casas, mil cosas, pero yo siempre fui clara con él y sincera. Fue hasta acá".

La empresaria también expresó su alegría por la familia de Maxi: "Y la verdad que hoy estoy recontenta por su mujer, sus hijos". A lo que él respondió con afecto: "Yo acompaño a los tuyos también, comemos juntos. Parece que hoy la felicidad por otro lado".

La relación entre Wanda y Maxi comenzó a transformarse con el paso de los años. Tras su polémica separación en 2013, marcada por infidelidades y el comienzo del romance de Wanda con Icardi —entonces amigo de López—, ambos atravesaron un largo conflicto legal. Con el tiempo, lograron superar sus diferencias, especialmente en lo económico, y reconstruir un vínculo más saludable, que parecía que nunca llegaría.

Hoy, lejos de los conflictos del pasado, la ex pareja mantiene una relación cordial y basada en el respeto mutuo, con el bienestar de sus hijos como prioridad central.