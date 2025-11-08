A24.com

Benjamín Vicuña sorprendió con su confesión en el Festival Internacional de Cine: "Estoy enamorado de..."

En conflicto con la China Suárez por sus hijos, pero sereno y enfocado en sus proyectos personales, Benjamín Vicuña habló sobre cómo transita este presente lleno de desafíos artísticos.

8 nov 2025, 22:41
En medio de la polémica con la China Suárez por la situación de sus hijos, Benjamín Vicuña habló en exclusiva con Lucía Baldi desde el 40° Festival Internacional de Cine sobre la profesión que lo ayuda a enfocarse en lo positivo y los proyectos personales que lo mantienen motivado.

El actor chileno atraviesa un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal. En medio de la promoción de El Rey del Ring, su más reciente proyecto, el actor chileno también se prepara para el estreno de Mensaje en una Botella, una película que promete mostrarlo en un registro distinto.

Es un privilegio. Encontrarme con el público es maravilloso. Mar del Plata me recibió bien; es un placer, una fiesta. Encontrar ocasiones para celebrar el cine, que vive un momento difícil, no solo por la industria y las políticas públicas, sino también por el cambio de hábito: a la gente le gusta mirar series en su casa. Soy activista de volver a la sala, de vivir una emoción colectiva. Lo que pasa en un festival no pasa en ningún lado”, expresó con entusiasmo.

Luego, Vicuña profundizó sobre su amor por la actuación, una profesión que asegura lo acompaña en cada etapa de su vida. Mi vocación es uno de los pilares de mi vida. Un amor profundo que tengo. He tenido la suerte de hacer más de 35 películas, series y poder vivir de lo que hago”, señaló, destacando la pasión que lo impulsa a seguir creciendo en distintos formatos.

Con la misma sinceridad, el actor confesó que, pese a los años de trayectoria, aún siente la emoción de sus primeros pasos:Sigo sintiendo ese cosquilleo antes de encarar un proyecto, el deseo profundo de querer contar historias. Estoy enamorado de esto. Me gusta conocer gente nueva, países, la idiosincrasia, los pueblos”.

He tenido mis crisis, como cualquier actor. Es un oficio que tiene sus momentos de frustración, de desencuentro y de empalagarse de su propio trabajo. Son naturales y normales, nunca las viví al extremo. Tengo la suerte de que, cuando me viene un agotamiento con un medio en particular, puedo cambiar”, reconoció que, como todo artista, atravesó momentos difíciles, pero que aprendió a encontrar equilibrio dentro de la inestabilidad del oficio.

