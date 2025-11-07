Tragedia en José C. Paz: le negaron la excarcelación al conductor que generó el accidente

jose-c-paz-tragico-accidente-muerte-pareja En el Renault 12 viajaban Enzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos,

El velocímetro del vehículo quedó trabado en 160 km/h, aunque el acusado declaró ante la fiscalía que circulaba a “no más de 60 km/h”. Además, sostuvo que el Renault “se cruzó de carril” y que él intentó evitar la colisión.

Las pruebas y la situación judicial de Carballo

Si bien la prueba de alcoholemia dio negativa, los investigadores ordenaron análisis de sangre y orina para determinar si había consumido drogas u otras sustancias. La causa está a cargo de la fiscalía N°4 de San Martín, conducida por Rubén Moreno, con la fiscal Ana de Leo como responsable de la detención.

Las primeras pericias contradicen el relato del acusado: el estado del vehículo y el registro del velocímetro confirmarían una velocidad muy superior a la permitida. “La camioneta iba a 160 kilómetros por hora, así quedó marcado el tablero”, reveló la pericia oficial.

renault-12-destrozado-jose-c-paz-1 Iba a 160 km/h y destrozó a una familia: las impresionantes imágenes de cómo quedó el Renault 12.

El perfil del conductor en redes sociales

Carballo, conocido entre sus allegados como “Micha”, trabajaba en una cadena de supermercados y era activo en Instagram y TikTok, donde exhibía su afición por la velocidad, las camionetas 4x4 y las maniobras riesgosas en cuatriciclos.

En su perfil de Instagram, donde acumula más de 12.000 seguidores, se define con la frase: “Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”.

le negaron la excarcelación al conductor que generó el accidente.

Sus publicaciones recientes muestran salidas nocturnas, recitales, fiestas y videos conduciendo a alta velocidad, incluso realizando maniobras peligrosas. En TikTok, un video subido el 29 de septiembre lo muestra manejando un cuatriciclo con un acompañante, realizando piruetas en movimiento.