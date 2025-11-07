Tragedia en José C. Paz: le negaron la excarcelación al conductor que generó el accidente
El joven de 23 años es acusado de homicidio culposo agravado y lesiones. Su defensa responsabilizó a las víctimas al decir que se le cruzaron, pero él venía a 160 KM/h.
Le negaron la excarcelación al conductor que generó el accidente.
El conductor de 23 años Michael Jean Carballo, acusado de causar el accidente fatal que le quitó la vida a una pareja en José C. Paz, seguirá detenido. El joven manejaba una Volkswagen Amarok negra cuando embistió al Renault 12 en el que viajaban Enzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos, quienes sobrevivieron al violento impacto.
La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa, y Carballo enfrentará cargos por doble homicidio culposo agravado y lesiones.
El siniestro ocurrió alrededor de las 23:30 del viernes, en el cruce de Ruta 197 y Mendoza, una zona con escaso tránsito a esa hora. La camioneta de Carballo impactó de lleno contra la parte frontal del auto familiar, provocando la muerte inmediata del matrimonio y dejando herida a su hija mayor, de 14 años, quien fue trasladada al Hospital Posadas.
Los bomberos voluntarios tuvieron que intervenir para rescatar a los menores y retirar los cuerpos atrapados dentro del vehículo. Según informaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, los otros dos hijos del matrimonio y el conductor de la Amarok no requirieron atención médica.
El velocímetro del vehículo quedó trabado en 160 km/h, aunque el acusado declaró ante la fiscalía que circulaba a “no más de 60 km/h”. Además, sostuvo que el Renault “se cruzó de carril” y que él intentó evitar la colisión.
Las pruebas y la situación judicial de Carballo
Si bien la prueba de alcoholemia dio negativa, los investigadores ordenaron análisis de sangre y orina para determinar si había consumido drogas u otras sustancias. La causa está a cargo de la fiscalía N°4 de San Martín, conducida por Rubén Moreno, con la fiscal Ana de Leo como responsable de la detención.
Las primeras pericias contradicen el relato del acusado: el estado del vehículo y el registro del velocímetro confirmarían una velocidad muy superior a la permitida. “La camioneta iba a 160 kilómetros por hora, así quedó marcado el tablero”, reveló la pericia oficial.
El perfil del conductor en redes sociales
Carballo, conocido entre sus allegados como “Micha”, trabajaba en una cadena de supermercados y era activo en Instagram y TikTok, donde exhibía su afición por la velocidad, las camionetas 4x4 y las maniobras riesgosas en cuatriciclos.
En su perfil de Instagram, donde acumula más de 12.000 seguidores, se define con la frase: “Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”.
Sus publicaciones recientes muestran salidas nocturnas, recitales, fiestas y videos conduciendo a alta velocidad, incluso realizando maniobras peligrosas. En TikTok, un video subido el 29 de septiembre lo muestra manejando un cuatriciclo con un acompañante, realizando piruetas en movimiento.