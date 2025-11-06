En vivo Radio La Red
"Tiró...": el estremecedor relato del hombre que vio cómo baleaban a su esposa mientras navegaban

La mujer permanece internada en terapia intensiva luego de recibir un disparo en un pulmón mientras viajaba con amigos por el Paraná de las Palmas, a la altura de Escobar.

"Es una locura lo que pasó": el testimonio del marido de la mujer que recibió un disparo mientras navegaba en el Paraná

La tarde que debía ser una jornada de descanso en el río terminó convertida en una escena de horror. Ana navegaba junto a su esposo, Martín, y un grupo de amigos por el Paraná de las Palmas, en la zona del Arroyo Correntino, cuando un disparo proveniente de la isla impactó en su espalda y perforó uno de sus pulmones.

La mujer, que por estas horas se recupera en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi, se salvó de milagro. “La bala pasó cerca del corazón. Ana vive de casualidad”, relató su marido en diálogo con A24.

¿Cómo fue el momento en que la mujer fue baleada?

El episodio ocurrió el domingo por la tarde. La embarcación se desplazaba por uno de los canales más transitados por navegantes deportivos de la zona norte bonaerense, utilizado habitualmente por quienes se mueven entre el Paraná de las Palmas y el río Luján. Nada hacía suponer el peligro. Hasta que un estruendo cambió todo.

“Escuchamos el tiro y fue inmediato. Ana dijo: ‘Algo me golpeó y no puedo respirar’. Esas fueron sus palabras”, recordó Martín, aún conmocionado. Él estaba al timón cuando ocurrió el ataque y fue quien protagonizó la desesperada maniobra para llevarla hasta la costa y pedir ayuda.

La mujer fue trasladada de urgencia hasta el muelle más cercano y desde allí derivada en ambulancia al sanatorio. Fue intervenida quirúrgicamente, ya que la bala calibre 22 perforó el pulmón. “El daño es grave, porque es una bala traicionera, va rompiendo por adentro”, explicó Martín. Pese a la gravedad del cuadro inicial, Ana nunca perdió el conocimiento y se mantiene estable, con evolución favorable.

“Estamos con mucha fe. Ella es una leona. Le puso garra desde el primer momento”, dijo su esposo, emocionado.

Las hipótesis sobre quién fue el agresor

Mientras Ana se recupera, la investigación avanzó sobre una hipótesis inquietante: el disparo habría sido realizado por un habitante de la zona de islas que, según otros navegantes, ya habría amenazado embarcaciones en ocasiones anteriores.

“Lo que empezamos a escuchar cuando contamos lo que pasó es que no somos los primeros”, señaló Martín, y completó: "Hay testimonios de gente que dice ‘a mí me gritó’, ‘me mostró el arma’, ‘me apuntó’. Esta vez tiró. No sé qué están esperando".

El hombre no duda del carácter intencional del ataque. “Íbamos ocho personas en una embarcación de seis metros. Un tipo que dispara con una carabina a ese objetivo sabe que va a hacer daño. Para mí es un asesino en potencia”, sostuvo.

Si bien dijo que prefiere no dar detalles por pedido de la fiscalía, confirmó que hay allanamientos en curso y una línea de investigación activa. “Sé que están trabajando, pero el hombre sigue suelto. Y eso es lo que duele. Estamos acá peleándola, y el tipo anda libre por la isla”.

