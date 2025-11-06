"Tiró...": el estremecedor relato del hombre que vio cómo baleaban a su esposa mientras navegaban

La mujer fue trasladada de urgencia hasta el muelle más cercano y desde allí derivada en ambulancia al sanatorio. Fue intervenida quirúrgicamente, ya que la bala calibre 22 perforó el pulmón. “El daño es grave, porque es una bala traicionera, va rompiendo por adentro”, explicó Martín. Pese a la gravedad del cuadro inicial, Ana nunca perdió el conocimiento y se mantiene estable, con evolución favorable.

“Estamos con mucha fe. Ella es una leona. Le puso garra desde el primer momento”, dijo su esposo, emocionado.

Las hipótesis sobre quién fue el agresor

Mientras Ana se recupera, la investigación avanzó sobre una hipótesis inquietante: el disparo habría sido realizado por un habitante de la zona de islas que, según otros navegantes, ya habría amenazado embarcaciones en ocasiones anteriores.

“Lo que empezamos a escuchar cuando contamos lo que pasó es que no somos los primeros”, señaló Martín, y completó: "Hay testimonios de gente que dice ‘a mí me gritó’, ‘me mostró el arma’, ‘me apuntó’. Esta vez tiró. No sé qué están esperando".

El hombre no duda del carácter intencional del ataque. “Íbamos ocho personas en una embarcación de seis metros. Un tipo que dispara con una carabina a ese objetivo sabe que va a hacer daño. Para mí es un asesino en potencia”, sostuvo.

Si bien dijo que prefiere no dar detalles por pedido de la fiscalía, confirmó que hay allanamientos en curso y una línea de investigación activa. “Sé que están trabajando, pero el hombre sigue suelto. Y eso es lo que duele. Estamos acá peleándola, y el tipo anda libre por la isla”.