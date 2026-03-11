La pista de Instagram que delató a una banda y terminó con un feroz tiroteo y muerte

Ese episodio fue el punto de partida de una investigación más amplia. Durante el procedimiento inicial uno de los sospechosos fue detenido, y el análisis posterior de su teléfono celular permitió descubrir una trama delictiva mucho más grande.

Los investigadores detectaron que no se trataba de un hecho aislado, sino de una organización criminal dedicada al robo de autos, que operaba en distintos puntos del conurbano sur.

A partir del análisis del celular, los detectives comenzaron a reconstruir las comunicaciones entre distintos integrantes de la banda, lo que permitió identificar a varios sospechosos que seguían prófugos.

En ese contexto, surgieron datos que indicaban que dos de los delincuentes que estaban siendo buscados asistirían a una fiesta privada, un encuentro que los investigadores describieron como un “after” en una quinta del conurbano.

Sin embargo, no sabían exactamente dónde se realizaría el evento.

La historia de Instagram que reveló la ubicación

Pista instagram allanamiento

El giro clave en la investigación ocurrió cuando uno de los sospechosos publicó una historia en Instagram. La publicación incluía una frase que, para los investigadores, resultó determinante: “Ta la ubii”, acompañada por una fotografía del lugar donde se desarrollaría el encuentro.

En la imagen se podían observar una pileta, sectores de la quinta y algunas construcciones cercanas, elementos que permitieron a los detectives comenzar a rastrear el lugar.

Los investigadores analizaron la foto y cruzaron la información con imágenes satelitales y datos de la zona, lo que permitió identificar la propiedad donde se desarrollaría la fiesta.

El inmueble estaba ubicado en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, una zona donde suelen realizarse eventos privados en quintas.

Con esa información, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento para intervenir en el lugar.

El operativo que terminó en un tiroteo

El procedimiento fue organizado con rapidez y quedó a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), una de las unidades tácticas de la Policía Bonaerense.

Cuando los efectivos llegaron a la quinta se encontraron con una situación mucho más tensa de lo esperado. Según indicaron fuentes del caso, al menos 15 hombres se encontraban dentro del predio, participando de la fiesta.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos comenzaron a disparar contra los agentes, lo que desató un intenso tiroteo dentro del predio.

Durante el enfrentamiento armado uno de los delincuentes intentó escapar saltando por una ventana, pero fue alcanzado por los disparos. El joven recibió dos impactos de bala: uno en el pecho y otro en la cabeza.

Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero murió poco después de ingresar al centro de salud.

Quién era el delincuente que murió en el enfrentamiento

Delincuenta saltó y murió en Esteban Echeverría Uno de los delincuentes intentó escapar saltando por una ventana.

El sospechoso abatido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años. Según confirmaron fuentes policiales, tenía un extenso prontuario y estaba siendo buscado por la Justicia.

Sobre él pesaba una orden de captura vigente desde septiembre de 2022, emitida por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 de Lomas de Zamora.

Además, había estado detenido en la Unidad Penal Nº45 de Melchor Romero, de donde recuperó la libertad en agosto de 2023.

Pero su historial delictivo no terminó allí. Menos de un año después volvió a ser detenido durante allanamientos vinculados a un violento ataque contra un cardiólogo en la localidad de Glew.

Una banda vinculada a múltiples robos

La investigación reveló que la organización criminal estaba vinculada a al menos 15 hechos delictivos, la mayoría relacionados con robos de autos en el conurbano bonaerense.

Los investigadores detectaron un patrón de funcionamiento claro: los delincuentes robaban vehículos y luego los utilizaban para cometer otros delitos o los desguazaban para vender sus partes.

A partir de las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó un total de 33 allanamientos en distintos puntos del sur del Gran Buenos Aires.

El objetivo era desarticular la estructura completa de la banda y capturar a sus principales integrantes.