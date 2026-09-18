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Mirtha Legrand, internada: primer parte médico donde se revela qué tiene

Desde el Sanatorio Mater Dei emitieron un parte médico con detalles sobre la salud de la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, que tuvo que volver a ser internada.

18 sept 2026, 16:47
Mirtha Legrand, internada: primer parte médico donde se revela qué tiene

Mirtha Legrand, internada: primer parte médico donde se revela qué tiene

Mirtha Legrand, internada: primer parte médico donde se revela qué tiene

Mirtha Legrand, internada: primer parte médico donde se revela qué tiene

El Sanatorio Mater Dei confirmó este viernes la internación de Mirtha Legrand y difundió el parte médico oficial firmado por su director, el Dr. Enrique Echagüe, con los detalles del cuadro que la llevó a ser hospitalizada.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía", dice el documento en las primeras líneas.

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"Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", precisan desde dicha institución.

Además, en el comunicado se hizo lugar a un mensaje de la familia de la diva: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha".

Por último, desde el sanatorio adelantaron cómo seguirá la información sobre su estado de salud: "De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes", cerraron.

Cómo fue la internación anterior de Mirtha Legrand

Se trata de la segunda internación de Mirtha Legrand en menos de dos semanas: la conductora, de 99 años, había ingresado por primera vez al Sanatorio Mater Dei el lunes 7 de septiembre, luego de arrastrar un cuadro gripal que derivó en un problema respiratorio de tipo bronquial. En aquella oportunidad permaneció internada casi una semana, con partes médicos que describían una evolución favorable, y recibió el alta el domingo 13 de septiembre para continuar la recuperación en su domicilio. Sin embargo, apenas cinco días después, este viernes, volvió a sentirse mal y debió regresar al mismo centro de salud, donde ahora se confirmó el cuadro compatible con neumopatía.

     

 

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