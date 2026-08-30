En medio del escándalo de Tini, Mirtha Legrand reveló quién manejaba su dinero cuando era menor

Fue entonces cuando Pampito quiso conocer cómo había atravesado Mirtha sus primeros pasos en el espectáculo y quién se ocupaba de manejar su carrera y su dinero en aquellos años.

La Chiqui explicó que era su madre quien estaba al frente de esas cuestiones y recordó con cariño aquella etapa: “Sí, sí. Era muy grato todo, muy familiero, entonces me sentí muy a gusto”.

Mirtha comenzó su carrera artística siendo apenas una adolescente y estuvo acompañada de cerca por su familia. A diferencia de las situaciones conflictivas que pueden surgir cuando los padres administran el patrimonio de sus hijos, aseguró que en su caso nunca tuvo inconvenientes.

La conversación tomó especial relevancia por el escándalo que atraviesa Tini Stoessel y las versiones sobre la administración de la fortuna que generó a lo largo de su exitosa carrera.

En ese momento, Alejandro Lerner le preguntó directamente a Mirtha si alguna vez había tenido algún problema relacionado con el manejo de su dinero.

“No”, respondió categórica la conductora. Sin embargo, segundos después sorprendió a todos al revelar cuánto había cobrado por su primer trabajo en el cine.

“En mi primera película gané mil pesos”, recordó Mirtha, provocando la sorpresa de los invitados.

De esta manera, y en medio de uno de los escándalos que sacude al mundo del espectáculo, Mirtha Legrand abrió el álbum de los recuerdos y reveló un detalle poco conocido sobre sus comienzos y la manera en que su familia administraba su carrera cuando todavía era menor de edad.