El riesgo país vuelve a subir y llega a 521 puntos mientras caen acciones y bonos argentinos

YPF y las acciones energéticas

Las compañías energéticas argentinas siguen de cerca la evolución del precio internacional del petróleo. En ese contexto, YPF registra una baja de 0,3% y su ADR cotiza a U$S 54,34.

El petróleo opera con movimientos dispares después de dos jornadas consecutivas de bajas. El Brent del Mar del Norte se mantiene estable en U$S 104,80 por barril para noviembre, mientras que el crudo West Texas Intermediate avanza 1,4% en Estados Unidos y alcanza los U$S 103,30 para los contratos con entrega en octubre.

El Brent se encamina a cerrar su primera semana negativa después de tres semanas consecutivas de avances.

El petróleo opera con movimientos dispares después de dos jornadas consecutivas de bajas. (Foto: archivo)

Qué ocurre en los mercados internacionales

Los inversores continúan procesando el aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés dispuesto esta semana por la Reserva Federal, una medida que era ampliamente esperada. En ese marco, en Estados Unidos, las acciones operan con bajas de entre 0,1% y 0,4%.

A comienzos de la semana, el precio del crudo había alcanzado máximos de casi cuatro meses luego de que algunas fuentes informaran la suspensión de cargas en Yanbu, uno de los principales centros de exportación de Arabia Saudita sobre el mar Rojo.

También se había conocido la cancelación de algunas entregas hacia Europa por parte de Riad, después de los daños provocados en su oleoducto Este-Oeste durante un ataque ocurrido la semana anterior.

Los mercados también habían reaccionado al movimiento de los bancos centrales. El incremento de tasas anunciado por la Reserva Federal no generó una reacción significativa en las acciones estadounidenses, mientras que los mercados continuaron avanzando luego de que el Banco de Japón llevara sus tasas de interés al nivel más alto en 31 años.