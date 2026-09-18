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El riesgo país vuelve a subir y llega a 521 puntos mientras caen acciones y bonos argentinos

El indicador de JP Morgan avanzó cinco unidades y se ubicó en 521 puntos básicos. En Buenos Aires, el S&P Merval retrocede 1% y los bonos soberanos en dólares pierden 0,5% en promedio.

El riesgo país vuelve a subir y llega a 521 puntos mientras caen acciones y bonos argentinos. (Foto: Reuters)

El riesgo país vuelve a subir y llega a 521 puntos mientras caen acciones y bonos argentinos. (Foto: Reuters)

El riesgo país subió cinco puntos básicos este viernes y alcanza las 521 unidades, en una jornada negativa para los principales activos financieros locales. El S&P Merval cae 1% y los bonos soberanos en dólares registran una baja promedio de 0,5%, mientras las acciones argentinas negociadas en Wall Street operan mayormente en terreno negativo.

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El indicador de JP Morgan cedió siete unidades y volvió a niveles que no registraba desde mediados de agosto. (Foto: archivo)

A las 11:40, el índice líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se ubicaba en los 3.030.000 puntos, con una caída del 1%. Entre los papeles argentinos que cotizan en dólares en Nueva York, las bajas alcanzan a varias compañías y se destacan Satellogic, con un retroceso de 6,3%, y Globant, que pierde 3,8%.

El indicador de JP Morgan avanzó cinco unidades y se ubicó en 521 puntos básicos. (Foto: archivo)

El indicador de JP Morgan avanzó cinco unidades y se ubicó en 521 puntos básicos. (Foto: archivo)

El riesgo país vuelve a subir

El movimiento de los títulos públicos impacta sobre el indicador elaborado por JP Morgan. Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, ceden 0,5% en promedio y, en paralelo, el riesgo país avanza hasta los 521 puntos básicos.

La evolución del indicador se produce en una rueda en la que los mercados internacionales también presentan bajas. Las principales bolsas de Nueva York retroceden entre 0,1% y 0,4%.

YPF y las acciones energéticas

Las compañías energéticas argentinas siguen de cerca la evolución del precio internacional del petróleo. En ese contexto, YPF registra una baja de 0,3% y su ADR cotiza a U$S 54,34.

El petróleo opera con movimientos dispares después de dos jornadas consecutivas de bajas. El Brent del Mar del Norte se mantiene estable en U$S 104,80 por barril para noviembre, mientras que el crudo West Texas Intermediate avanza 1,4% en Estados Unidos y alcanza los U$S 103,30 para los contratos con entrega en octubre.

El Brent se encamina a cerrar su primera semana negativa después de tres semanas consecutivas de avances.

El petróleo opera con movimientos dispares después de dos jornadas consecutivas de bajas. (Foto: archivo)

El petróleo opera con movimientos dispares después de dos jornadas consecutivas de bajas. (Foto: archivo)

Qué ocurre en los mercados internacionales

Los inversores continúan procesando el aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés dispuesto esta semana por la Reserva Federal, una medida que era ampliamente esperada. En ese marco, en Estados Unidos, las acciones operan con bajas de entre 0,1% y 0,4%.

A comienzos de la semana, el precio del crudo había alcanzado máximos de casi cuatro meses luego de que algunas fuentes informaran la suspensión de cargas en Yanbu, uno de los principales centros de exportación de Arabia Saudita sobre el mar Rojo.

También se había conocido la cancelación de algunas entregas hacia Europa por parte de Riad, después de los daños provocados en su oleoducto Este-Oeste durante un ataque ocurrido la semana anterior.

Los mercados también habían reaccionado al movimiento de los bancos centrales. El incremento de tasas anunciado por la Reserva Federal no generó una reacción significativa en las acciones estadounidenses, mientras que los mercados continuaron avanzando luego de que el Banco de Japón llevara sus tasas de interés al nivel más alto en 31 años.

En pocas palabras

  • Riesgo país: El indicador de JP Morgan subió cinco puntos básicos y alcanzó las 521 unidades.
  • Activos locales: El S&P Merval retrocede 1% y los bonos soberanos en dólares pierden 0,5% en promedio.
  • Mercados internacionales: Las principales bolsas de Nueva York operan con bajas entre 0,1% y 0,4%.
Resumen generado por Thinkindot AI
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