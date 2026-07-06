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Guerra total: Sol y Manu protagonizaron una pelea feroz en la casa de Gran Hermano

Sol Abraham y Manu Ibero tuvieron un enfrentamiento picante en Gran Hermano y no se guardaron nada.

6 jul 2026, 18:25
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Guerra entre Sol y Manu en Gran Hermano.

Guerra entre Sol y Manu en Gran Hermano.

Guerra entre Sol y Manu en Gran Hermano.

Guerra entre Sol y Manu en Gran Hermano.

La tensión entre Sol Abraham y Manu Ibero explotó en las últimas horas dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y quedó expuesta ante todos los jugadores. Todo comenzó por un desacuerdo en torno a la compra semanal, un tema que ya venía generando fricciones entre ambos y que esta vez desbordó en una discusión mucho más intensa de lo habitual.

Lo que arrancó como un simple diferendo por las decisiones de la lista de compras rápidamente escaló hacia un terreno más personal. Sol y Manu se cruzaron duras acusaciones sobre sus actitudes y comportamientos dentro de la casa, en una discusión donde también se coló el debate sobre quién ejerce más poder y quién actúa con mayor soberbia frente al resto de los compañeros.

La pelea dejó en evidencia que la convivencia entre ambos participantes atraviesa un momento de máxima tensión. Mientras la casa de Gran Hermano sigue de cerca cada movimiento del conflicto, el cruce entre Sol y Manu promete tener repercusiones en los próximos días de juego.

¿Un comentario homofóbico desató un conflicto inesperado en Gran Hermano?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a ser escenario de tensión, esta vez por un cruce entre Sebastián Cola y Juan Carlos López, el bailarín y stripper conocido como "JC", que generó fuerte repudio entre el público. Todo empezó cuando, en medio de una discusión, Juan Carlos trató a Cola de "princesa", algo que su compañero rechazó de inmediato: "¿Princesa? Soy un hombre, tratame como hombre".

Lejos de bajar el tono, JC redobló la apuesta con ironía y Cola le retrucó que no le gustaba que lo tratara de mujer. La discusión escaló cuando Juan Carlos intentó minimizar el reclamo argumentando que decirle "princesa" era solo una forma de hablar, y luego lo acusó de victimizarse, frase que terminó de encender a Cola. Furioso, se retiró de la escena esperando una disculpa de su compañero que, según trascendió, nunca llegó.

El momento no tardó en viralizarse entre los seguidores del reality, que señalaron el comentario de Juan Carlos como una carga homofóbica disfrazada de chicana y pidieron una respuesta de la producción del ciclo, mientras se espera si habrá alguna sanción.

     

 

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