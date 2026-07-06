Guerra total: Sol y Manu protagonizaron una pelea feroz en la casa de Gran Hermano

¿Un comentario homofóbico desató un conflicto inesperado en Gran Hermano?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a ser escenario de tensión, esta vez por un cruce entre Sebastián Cola y Juan Carlos López, el bailarín y stripper conocido como "JC", que generó fuerte repudio entre el público. Todo empezó cuando, en medio de una discusión, Juan Carlos trató a Cola de "princesa", algo que su compañero rechazó de inmediato: "¿Princesa? Soy un hombre, tratame como hombre".

Lejos de bajar el tono, JC redobló la apuesta con ironía y Cola le retrucó que no le gustaba que lo tratara de mujer. La discusión escaló cuando Juan Carlos intentó minimizar el reclamo argumentando que decirle "princesa" era solo una forma de hablar, y luego lo acusó de victimizarse, frase que terminó de encender a Cola. Furioso, se retiró de la escena esperando una disculpa de su compañero que, según trascendió, nunca llegó.

El momento no tardó en viralizarse entre los seguidores del reality, que señalaron el comentario de Juan Carlos como una carga homofóbica disfrazada de chicana y pidieron una respuesta de la producción del ciclo, mientras se espera si habrá alguna sanción.