Ángel de Brito expuso la cuestionable actitud de Juana Viale con una productora

El conductor remarcó que los modos de la figura de El Trece fueron muy malos con la productora de Bondi Live. "Juana destrató a una persona que trabaja conmigo. Alguien que amablemente la estaba invitado y ella tuvo respuesta de m...", sentenció.

Moria Casán y un chisme filoso sobre Juana Viale que sorprendió a todos

Juana Viale se quedó con el Martín Fierro de la Moda 2026 de Oro, en una gala que Telefe transmitió en vivo el 4 de mayo con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda. Al día siguiente, Moria Casán contó en su programa La mañana con Moria (El Trece) un chisme sobre la actriz, luego de verla al frente de los programas de Mirtha Legrand mientras la diva se recuperaba de un cuadro de bronquitis.

Tras un tape en el que Juana lanzaba un palito a Andrea Frigerio por no querer compartir la mesa ante la ausencia de Mirtha, la One reveló detalles de una charla privada con la actriz, previa a la gala, donde le había confesado lo que más le molestaba del evento de APTRA. "Chisme mañanero del lunes: estábamos en la tapa de Caras y me dice (Juana) que lo que más la vampirizaba no era el hecho de ir a un evento sino de aguantarse el veneno del evento por el Martín Fierro de la Moda", arrancó Moria Casán.

La conductora agregó que Juana no podía creer que Fabián Medina Flores la nombrara como la peor vestida, comentario ante el cual ella le respondió que ese tipo de cruces se arman para el ida y vuelta de un show, y que pensaba invitarlo al programa. Moria cerró remarcando el malestar de la actriz por el clima que se vivió en la última entrega del galardón: "Estaba enojada con la vibra que había sentido de la gente del Martín Fierro", concluyó.