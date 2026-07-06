Santiago del Moro reveló quiénes ingresarán a la casa de Gran Hermano

Finalmente, Del Moro también hizo referencia al tiempo que aún resta para el desenlace de esta edición y anticipó que el reality todavía tiene un largo camino por recorrer antes de la gran definición. "Nos faltan más de dos meses, pero nada más", concluyó.

Qué gesto hizo la mamá de Manuel Ibero dentro de Gran Hermano que desató la polémica

El 2 de julio, Manuel Ibero vivió uno de los instantes más emotivos desde que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Durante una nueva edición del tradicional “Congelados”, el participante recibió la inesperada visita de su mamá, Verónica, a quien no veía desde el 23 de febrero, día en que entró a la casa más famosa del país.

El encuentro estuvo cargado de abrazos, lágrimas y palabras de apoyo. Pero un detalle de esa escena terminó siendo el foco de conversación en redes sociales, más allá de la emoción que generó.

Al momento de despedirse, Verónica le dio varios besos en la boca a su hijo como gesto de cariño. Esa imagen se viralizó rápidamente en X y desató un fuerte debate por tratarse de la relación entre una madre y un hijo adulto.

La situación recordó lo que había ocurrido apenas 24 horas antes con Tamara Paganini, quien también recibió la visita de un familiar en un “Congelados” y se saludó con un beso en la boca. En ese caso, el gesto pasó casi inadvertido, pero la escena de Manuel generó una repercusión mucho más amplia.

Como suele suceder en este tipo de episodios, las opiniones se dividieron. Mientras algunos usuarios lo consideraron un gesto fuera de lugar, otros lo defendieron como una simple muestra de afecto familiar y cuestionaron que se intentara darle otra interpretación.