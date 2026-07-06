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¿SE VIENE OTRO REPECHAJE?

Santiago del Moro reveló quiénes ingresarán a la casa de Gran Hermano

Santiago del Moro aclaró qué pasará con los ingresos a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

6 jul 2026, 18:56
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En medio de las versiones que comenzaron a circular sobre la posibilidad de un nuevo repechaje en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Santiago del Moro decidió despejar todas las dudas y explicó cómo será la dinámica de la recta final del reality.

El conductor aprovechó su programa radial, El Club del Moro, para referirse al tema y dejó en claro que la competencia ya no tendrá nuevos participantes en carrera, descartando así una instancia de regreso para los eliminados.

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"A esta altura, para competir, no creo que ingrese nada más. Probablemente entre algún familiar o ex para compartir algún momento, algo como una visita pero nada más", expresó Del Moro.

De esta manera, el conductor confirmó que, si bien podrían producirse algunos ingresos a la casa, estos tendrían un carácter exclusivamente especial y no modificarían el desarrollo del juego. "El repechaje ya fue. Como les digo, puede ser que haya alguna visita pero no para jugar en la competencia oficial", remarcó.

Finalmente, Del Moro también hizo referencia al tiempo que aún resta para el desenlace de esta edición y anticipó que el reality todavía tiene un largo camino por recorrer antes de la gran definición. "Nos faltan más de dos meses, pero nada más", concluyó.

Qué gesto hizo la mamá de Manuel Ibero dentro de Gran Hermano que desató la polémica

El 2 de julio, Manuel Ibero vivió uno de los instantes más emotivos desde que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Durante una nueva edición del tradicional “Congelados”, el participante recibió la inesperada visita de su mamá, Verónica, a quien no veía desde el 23 de febrero, día en que entró a la casa más famosa del país.

El encuentro estuvo cargado de abrazos, lágrimas y palabras de apoyo. Pero un detalle de esa escena terminó siendo el foco de conversación en redes sociales, más allá de la emoción que generó.

Al momento de despedirse, Verónica le dio varios besos en la boca a su hijo como gesto de cariño. Esa imagen se viralizó rápidamente en X y desató un fuerte debate por tratarse de la relación entre una madre y un hijo adulto.

La situación recordó lo que había ocurrido apenas 24 horas antes con Tamara Paganini, quien también recibió la visita de un familiar en un “Congelados” y se saludó con un beso en la boca. En ese caso, el gesto pasó casi inadvertido, pero la escena de Manuel generó una repercusión mucho más amplia.

Como suele suceder en este tipo de episodios, las opiniones se dividieron. Mientras algunos usuarios lo consideraron un gesto fuera de lugar, otros lo defendieron como una simple muestra de afecto familiar y cuestionaron que se intentara darle otra interpretación.

     

 

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